Alexandria Ocasio-Cortez cuenta la historia de su violación para protestar contra la derogación del aborto en EE UU

La decisión tomada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, el pasado viernes, de derogar el derecho constitucional al aborto, ha provocado una tormenta en todo el país que amenaza con sacudir todos los estamentos.

Numerosas voces han manifestado su estupor ante la decisión judicial, y una de ellas ha sido la de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, que acudió a una protesta en Nueva York.

La manifestación se celebró en Union Square, donde Ocasio-Cortez explicó por qué el derecho al aborto es esencial como un camino a seguir para muchas mujeres, y sus motivos personales para creerlo.

«Yo misma, cuando tenía unos 22 o 23 años, fui violada cuando vivía aquí en la ciudad de Nueva York. Estaba completamente sola. De hecho, me sentí tan sola que tuve que hacerme una prueba de embarazo en un baño público en el centro de Manhattan», reveló la política de izquierdas.

«Cuando me senté allí esperando cuál sería el resultado, todo lo que podía pensar era: Gracias a Dios, tengo, al menos, una opción. Gracias a Dios, podría, al menos, tener la libertad de elegir mi destino», prosiguió.

«No sabía entonces, mientras esperaba, que saldría negativo. Pero no importa… Esto es para todos nosotros. Esto no es un problema de derechos de las mujeres. Este es un problema para todos nosotros», dijo.

El aborto es legal en Nueva York, pero más de una docena de estados tienen una ley de activación que entró en vigor en el momento en que se anuló la ley del aborto.

Ocasio-Cortez se apresuró a agregar que el aborto no desaparecerá, pero para muchas mujeres será muy difícil, si no imposible. Varias compañías han dicho que pagarán los gastos de viaje de las empleadas que busquen un aborto pero no puedan hacerlo en su estado.