Alfonsín criticó la falta de “imaginación política” de sectores opositores ante la pandemia

El designado embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, cuestionó este jueves la falta de “imaginación política” de sectores de la oposición para hacer propuestas en la emergencia sanitaria y cargó contra el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, a quien le reclamó “mayor sensatez” en la crisis por el coronavirus

“Que la propuesta estrella del bloque sociopolítico opositor sea bajar salarios de empleados y funcionarios públicos no dice mucho de su imaginación política”, lanzó el ex diputado nacional en su cuenta oficial en la red social Twitter. y agregó: “Recuerden: pronto volverán con la cantinela de la reforma laboral y las AFJP. No tropecemos dos veces con la misma piedra”.

Y remarcó que el presidente Alberto Fernández “está trabajando para la unidad (de los argentinos), no sólo pensando en cómo resolver la pandemia de la mejora manera, sino también para ver que las decisiones no impacten fuertemente en la economía”.

En ese contexto, Ricardo Alfonsín cargó contra el diputado Cornejo, titular del Comité Nacional de la UCR y ex gobernador de Mendoza, a quien le reclamó “mayor sensatez” en el medio de la crisis económica y social que atraviesa el país y los esfuerzos del gobierno para minimizar los efectos del Covid-19.

“No estoy para nada de acuerdo con las expresiones de Cornejo. No tiene derecho a dañar al partido poniéndolo al servicio de proyectos personales o partidarios que se desentienden de la gravedad de la situación”, apuntó Alfonsín, que le reprochó al ex gobernador haber “consentido” los “muchísimos errores” del gobierno de Mauricio Macri.

“Ojalá hubiera tenido una actitud más atrevida en esos años”, acotó, luego de que Cornejo cuestionó la extensión de la cuarentena y sostuvo que “el propio Presidente mantiene la tendencia a profundizar la grieta” con “los ataques a las empresas”, en alusión al grupo Techint, que en medio de la pandemia, decidió despedir a 1.450 empleados.

“Algunos sectores de la oposición no están a la altura de las circunstancias. Que su propuesta estrella sea bajar los salarios de la política habla de la escasa imaginación que tienen”, insistió, y remarcó que el perfil de las medidas tomadas hasta ahora por Fernández “es correcto desde el punto de vista ético y económico también”.