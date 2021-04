Alfonsín: “Es falso que Argentina sea el único país que suspende las clases presenciales” – Télam

Embajador en Madrid: “Es falso que Argentina sea el nico pas que dispuso suspender clases presenciales”.

El embajador argentino en Espaa, Ricardo Alfonsn, asegur que “es falso que la Argentina sea el nico pas que suspende las clases presenciales”, ante el avance de la pandemia y consider que “un republicano en serio no hace electoralismo”, tras la presentacin del jefe del Gobierno porteo, Horacio Rodrguez Larreta, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nacin contra las restricciones decretadas por el presidente Alberto Fernndez.

“Un poltico republicano en serio no hace electoralismo, es decir, no pone el inters partidario por encima del inters general. Y como ciudadanos tenemos que estar atentos a esta conducta que, insisto, de republicana no tiene nada”, evalu el dirigente radical, en un comunicado.

El representante argentino en Madrid asegur adems que “es falso que Argentina sea el nico pas que dispuso suspender clases presenciales”, ante el vertiginoso avance de la segunda ola de coronavirus y mencion a algunos pases de Europa que impusieron restricciones parecidas.

“Un republicano en serio sabe que, como ciudadano, no slo tiene derechos sino tambin obligaciones y responsabilidades. No cree que tiene la libertad ni el derecho a contagiar ni a saturar hospitales”.” Ral Alfonsn

“En circunstancias como las nuestras, muchos pases tomaron medidas similares. Alemania, Francia, Reino Unido e Italia son algunos ejemplos. La deshonestidad intelectual en el debate, de republicana tampoco tiene nada”, replic Alfonsn los argumentos de la oposicin.

El embajador insisti con que “un republicano en serio sabe que, como ciudadano, no solo tiene derechos sino tambin obligaciones y responsabilidades. No cree que tiene la libertad ni el derecho a contagiar ni a saturar hospitales”.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires interpuso este viernes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nacin una accin declarativa de inconstitucionalidad contra lo dispuesto por el Decreto 241/2021 en relacin a la presencialidad de las clases, suspendidas desde el lunes prximo y por un plazo de 15 das en el rea Metropolitana Buenos Aires (AMBA) para mitigar la segunda ola de coronavirus.

La cautelar es contra el artculo 2 del decreto, publicado en el Boletn Oficial y plantea al Mximo Tribunal que se le ordene al Estado Nacional que “se abstenga, hasta el dictado de la sentencia definitiva y firme, de llevar a cabo cualquier acto que implique poner en ejecucin el decreto cuestionado”.