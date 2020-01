Alfonsín expresó su «solidaridad» a Evo Morales y el deseo de que Bolivia recupere la «democracia» – NCN

El diputado nacional MC Ricardo Alfonsín manifestó su «solidaridad» al presidente depuesto de Bolivia, Evo Morales, y su deseo de que «pronto» ese país pueda «recuperar la democracia, con elecciones libres y limpias».

Así lo reveló al señalar que pudo expresar su mensaje durante un encuentro casual entre ambos, en un canal de televisión porteño.

«Fue un encuentro casual, estábamos los dos en un programa y a la salida nos encontramos. Yo me presenté, le dije que era el hijo del ex presidente Raúl Alfonsín y él fue muy afectuoso, me sorprendió«, relató.

También dijo que «quería expresarle» su «solidaridad» porque «desde el primer día» él dijo que se trataba de «un golpe de Estado«, el conflicto político que generó la renuncia de Morales a la presidencia boliviana.

«Le manifesté mi solidaridad con Bolivia y el deseo de que pronto ese país pueda recuperar la democracia con elecciones libres y limpias«, consignó.

Consultado sobre si su postura le trajo inconvenientes hacia el interior del gobierno del ex presidente Mauricio Macri y la conducción de Cambiemos -quien se pronunció en sentido contrario sobre la situación boliviana-, Alfonsín respondió entre risas: «Yo me busco los problemas. No, en realidad, creo que hay que decir las cosas que tienen que ser dichas«.

«No me gustan las incomodidades, por supuesto, pero más incómodo me siento cuando algo va contra mis convicciones. Y esto fue un golpe con un gobierno que fue interrumpido y continuado por las fuerzas armadas que derrocaron a un presidente«, puntualizó el legislador.

Más tarde, Alfonsín escribió en Twitter que se había encontrado «en Crónica con ⁦@evoespueblo⁩. Nos saludamos y le expresé mi solidaridad, así como el deseo que pronto Bolivia pueda recuperar la democracia, con elecciones libres y limpias«.

Bolivia prepara las elecciones que se realizarán el 3 de mayo con Morales proscripto, según el Tribunal Supremo Electoral (TSE) esta semana.

El 12 de noviembre Morales renunció y fue sucedido por el gobierno autoproclamado de la senadora Jeanine Áñez.