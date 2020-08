Alfredo Cornejo pidió que el Gobierno y la oposición acuerden «un programa económico» – NCN

El diputado nacional y presidente de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, pidió que el gobierno de Alberto Fernández y las fuerzas opositoras acuerden un programa económico para el país. Y en esa línea, el legislador disparó: «Nosotros queremos un acuerdo económico entre oficialismo y oposición. Es la forma de dar previsibilidad y un sendero de crecimiento para Argentina». Para Cornejo «era necesario antes de la pandemia y es necesario un acuerdo sobre la economía con posterioridad a la pandemia», sentenció.

En ese sentido, Cornejo consideró que se necesita un plan económico que modifique diversos aspectos, que, a su juicio, están errados:

«Hay que modificar aspectos laborales, aspectos fiscales y acordar sobre el valor de la moneda», dijo el diputado de la UCR en diálogo con La Once Diez.

Y agregó que esos acuerdos tienen que ser no solo con la oposición, «ya que acá se necesita un pacto socieconómico con los principales líderes empresarios y sindicales, y el sector político -Gobierno y oposición- para salir de la cuarentena y proyectar una economía capitalista de riesgo en crecimiento», consideró.

A su vez, Cornejo fundamentó que «todo el resto de lo que haga el Estado, los IFE, un ingreso social de emergencia, un seguro de desempleo, cualquier cosa que implementemos en el futuro inmediato, requiere que crezcamos en la economía antes que cualquier medida de protección social».

Por otro lado, el dirigente de Juntos por el Cambio opinó que «está funcionando a media máquina la república», debido a que «con la excusa de la pandemia, la Justicia funciona a media máquina, aunque las causas que le interesan al poder sí funcionan, y en general se dilatan con fundamentos jurídicos y operadores jurídicos», disparó sobre el Poder Judicial en medio del debate por la reforma judicial que impulsa el Presidente.

Además, planteó que «el gobierno tiene que retirar» el proyecto de reforma judicial de la discusión que quieren realizar en el Congreso sobre el tema.

Sobre el Congreso de la nación, Cornejo consideró que «el Congreso funciona virtualmente, a media máquina», y sostuvo que «meten proyectos de consenso, como es una moratoria, pero en el medio meten un artículo 11 que beneficia a una sola empresa, entonces no es de consenso el proyecto».

Por último, tras la conferencia de Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof en la que se anunció la prórroga de las medidas de aislamiento por el COVID-19 hasta el 30 de agosto, Cornejo manifestó:

«El Presidente nos termina confundiendo a todos, ya que la Argentina está en cuarentena: no hay viajes interprovinciales, no hay vuelos, no hay espectáculos artísticos, no se puede velar a los muertos y no se puede ir a la escuela, por lo que decir que no hay cuarentena es confundir aún más a nuestra sociedad», dijo.