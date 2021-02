Alfredo Olmedo fue imputado por tentativa de contrabando de un avión – NCN

El exdiputado por el PRO Alfredo Olmedo fue imputado en una causa donde se investiga el presunto intento del contrabando de un avión, que aterrizó en el aeropuerto internacional Martín Miguel de Güemes, en Salta. Su valuación asciende a 1.469.000 dólares.

La intervención de la Fiscalía Federal se dio por aviso de empleados del aeropuerto internacional Martín Miguel de Güemes, que informaron sobre la llegada de un avioneta procedente de Estados Unidos que no tenía matrícula argentina ni había presentado plan de vuelo, y cuyo piloto, también estadounidense, decía que debía llegar al aeropuerto de San Fernando, en la provincia de Buenos Aires, como destino final. Esto sucedió el pasado 13 de diciembre.

En la audiencia solicitada por la Unidad Fiscal Salta que se llevó a cabo el jueves por la mañana, el juez federal de Garantías 2, Miguel Medina, formalizó la investigación penal sobre Olmedo por el presunto delito de “contrabando de importación agravado por el monto de la mercadería, en grado de tentativa”.

La imputación contra el ex candidato a gobernador y ex diputado nacional por el PRO Alfredo Olmedo, fue requerida por el fiscal general Carlos Martín Amad, en el marco de las actuaciones que se iniciaron el 13 de diciembre, cuando un avión Piper Aircraft Inc, valuado en 1.469.000 dólares, arribó en el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes.

Se pudo establecer que efectivamente el avión fue adquirido por Olmedo, aunque en la documentación presentada posteriormente hacía responsable a la firma Globe Aero, que debía trasladar la aeronave al aeropuerto de San Fernando, en Buenos Aires. Esto quedó trunco al aterrizar en Salta, sin los papeles en regla. Desde la defensa de Olmedo rechazaron la existencia del delito y justificaron que se trató de “inconvenientes cometidos por la empresa a cargo del traslado de la aeronave” adquirida por el dirigente salteño.