ALGUIEN FALTA. | 7 miradas

El conjunto empresarios no se concentra solo en el Presidente y los gobernadores. Hay otras realidades tangibles: Cristina Kirchner y Mauricio Macri, omnipresentes.

Alberto Fernández es un delegado presidente. Aun así carga en su mochila el desgaste de la gestión. Hay un run-run permanente sobre Cristina Kirchner y su influencia en un gobierno por ella creado.

Los empresarios –inquisitivos y viajeros- se preocupan por la relación con Estados Unidos. En Casa Rosada revela que al Presidente le molesta que la Casa Blanca: “Nos bloqueó el acceso de Gustavo (Béliz) a Washington…. ¿Cómo puede ser que Trump nos haga este desplante con el BID?”. Sucede que siempre fue titular del BID un representante de Latinoamérica. Pero Trump dispuso a Mauricio Claver-Carone, ex director del Consejo Nacional de Seguridad. La ausencia de un diálogo directo es clave y bloquea el tramo final de la negociación de la deuda externa.

Otro run-run: desde Washington se insiste: que el Tesoro de Estados Unidos utiliza la dureza de BlackRock para señalar su incomodidad al Presidente. Mmmmmmmmm…El jefe del Tesoro, Steven Mnuchin, le molesto que la Argentina no aprobase la propuesta de EE.UU. en el BID. Puede ser. Las añoranzas de Alberto Fernández a los tiempos de Chaves& company no habrán caído bien. Pero Trump está abocado a su reelección. Se habla de más y de menos. En particular del Ministro de Economía…y de la deuda externa. La voz cantante es de los banqueros. Los murmuradores abjuran de los beneficios de Cristóbal López con la próxima moratoria. Y recuerdan que el Presidente fue su abogado. Lo dicen a sus amigos periodistas. En el tema de la deuda descreen de las influencias de Joseph Stiglitz, de Andrés López Obrador​ y del propio Papa Francisco. Y tienen razón.

Francisco Olivera es un hombre informado y sutil. Ejerce estas virtudes en su columna de “La Nación”, donde muestra conocer al dedillo el mundo empresario y sus complejas relaciones con la política.

“Todo muy bien cuidado. Pero la Argentina de estos días se define también por los ausentes. Y ninguna puesta en escena política puede ser completa sin Cristina Kirchner, jefa de la parte del Frente de Todos desde la que los empresarios han visto salir últimamente las decisiones menos amigables con la inversión.

«Al Presidente se lo ve solo», concluyó después uno de los asistentes. Cada vez que van, se vuelven de Olivos con la sensación de haber constatado apenas una parte de lo que piensa el Gobierno. Por eso acuden con gusto a las reuniones que Sergio Massa y Jorge Brito les organizan últimamente con Máximo Kirchner. Al menos para conocer al diputado. «No es el de la Play, pero tampoco un genio», concluyó uno de los que lo contactaron por primera vez. Hay también quienes pretenden contactarse directamente con la vicepresidenta. Aunque eso suponga un momento de nervios. «Las veces que estuve con ella, uno se limita a escuchar», admitió alguien que la ha frecuentado.”

“Es un problema que no está en el manual del lobista: la política argentina gira desde hace tiempo en derredor de una líder a la que muy pocos tienen acceso y a quien nadie se atreve a contradecir. «Se mete en todo», dicen en la intimidad en un ministerio en el que admiten dos obsesiones de Cristina Kirchner: la evolución de las causas judiciales y la situación personal de sus hijos, que ella atribuye a la administración de Macri.”