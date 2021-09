Algunas mujeres volvieron a sus trabajos a dos semanas de la llegada de los talibanes – Télam

Las mujeres tienen “el derecho innato” a trabajar, explic Sher Mohamad Abbas Stanikazi.

Dos semanas despus de la toma del poder por los talibanes, algunas afganas volvieron este micoles a su trabajo tras la promesa de los nuevos lderes de ser ms tolerantes que en su pasado Gobierno (1996-2001), que estuvo marcado por la brutalidad y discriminacin hacia las mujeres.

Trabajadoras del sector sanitario y de la educacin aseguran que no hubo mayores cambios en relacin a principios de agosto, antes de la llegada de los talibanes.

Pero empleadas de otros sectores aguardan la autorizacin para volver al trabajo, a la espera de ver cmo los talibanes les permiten retomar sus actividades dentro de la ley islmica (la sharia), es decir, separadas de los hombres.

En Kabul, una enfermera del Instituto Mdico francs para madres y nios (FMIC) seal que “algunas compaeras no han vuelto a trabajar y otras intentan salir de Afganistn”.

La mayor parte de las mujeres no tenan derecho a trabajar durante el primer Gobierno talibn, salvo unas pocas excepciones, sobre todo en el sector sanitario.

El viernes, el nuevo Emirato islmico, como se autodenomina el Gobierno talibn, pidi a estas trabajadoras que retomaran el trabajo “con normalidad”, dado que los mdicos varones no pueden examinar a las mujeres.

Esta regla no escrita, que no ha sido an confirmada por el nuevo Gobierno, estuvo en vigor estos ltimos 20 aos en buena parte de Afganistn, un pas muy conservador, sobre todo en las zonas rurales.

Aunque tanto en Kabul como en las principales ciudades del pas las mujeres solan ser atendidas por mdicos hombres, a excepcin de los anlisis ginecolgicos.

Los talibanes, que en su anterior etapa en el poder haban instaurado una segregacin estricta entre sexos, se muestran ahora ms tolerantes.

Las mujeres tienen “el derecho innato” a trabajar, explic Sher Mohamad Abbas Stanikazi, dirigente de los talibanes en Doha (Qatar), el viernes. “Pueden trabajar, estudiar, participar en poltica y hacer negocios”.

En un primer momento, no obstante, los nuevos gobernantes afganos les pidieron que se quedaran en casa. Una medida presentada como temporal porque haba que formar a algunos soldados para que las respetaran.

Mientras las profesoras volvan a sus clases, los talibanes declararon que las nias y adolescentes podran seguir estudiando, incluso en la universidad, pero “segn la sharia”, es decir en clases no mixtas.

La separacin de sexos ya era una realidad desde 2001, salvo en la universidad y la escuela primaria.

Pero con respecto a 1996-2001, el cambio era sustancial. En aquel periodo las nias no podan estudiar, salvo en algunas excepciones locales de educacin en casa.

En la nortea Kunduz, una profesora recomenz sus clases de dari (el dialecto persa hablado en Afganistn) para nias de 10 y 11 aos. “No cambiaron nada de las materias o de las reglas, solo los uniformes de los chicos”, asegur, citada por la agencia de noticias AFP.

Pero en la occidental Herat, una profesora de universidad cont que volvi varias veces a su establecimiento a ver si haba novedades, pero an no se retomaron los cursos.

Algunos creen que la segregacin permitir a las jvenes de familias conservadoras ir a la universidad. Para otros, el problema est en la falta de docentes calificados.

“Doy clases a chicos as que no s si me dejarn continuar, porque soy una mujer joven”, explic una profesora de ingls de una escuela de Kabul.

Pero la mayor preocupacin de estas mujeres formadas es la situacin econmica. El pas depende en gran parte de la ayuda exterior para pagar sus servicios pblicos y el recorte de la financiacin internacional podra tener consecuencias devastadoras.

“La administracin de la clnica no nos paga desde hace cinco meses”, revel una partera de Kandahar.