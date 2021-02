Algunas restricciones contra el coronavirus generaron críticas en la UE y EEUU parece repuntar – Télam

No obstante, a un mes del cambio de Gobierno, ya se vacunaron ms de 50 millones de ciudadanos y la curva nacional de casos mantiene un descenso sostenido, que en Nueva York se reflejo con un descenso de la tasa de positividad a los niveles de noviembre pasado, segn inform la cadena CNN.

Tambin se experiment en una leve mejora de la proyeccin que realiza el Instituto de Mtricas y Evaluacin de Salud (IHME, en ingls) de la Universidad de Washington, que haba pronosticado que el pas alcanzara los 631.000 muertos por coronavirus para el 1 de junio prximo, pero hoy esa cifra se redujo a 614.500.

En el vecino Mxico, tras registrar ms de 1.200 muertos por la Covid-19, el presidente Andrs Lpez Obrador anunci que su Gobierno ya compr 140 millones de dosis de vacunas para combatir la enfermedad y que prev haber vacunado al menos con una dosis a los adultos mayores de 60 aos para abril.

En paralelo, del otro lado del ocano Atlntico, la UE prometi que acelerar el proceso de autorizacin de las vacunas adaptadas a las nuevas variantes de coronavirus, tras las crticas que recibi el bloque por demorarse en la aprobacin y obtencin de dosis en un continente con casi 35 millones de casos.

Estados Unidos comenzaba a registrar resultados positivos de la nueva gestin de la pandemia

“Analizamos con la Agencia Europea de Medicamentos el procedimiento y decidimos que a partir de ahora una vacuna mejorada por un fabricante para combatir las nuevas variantes sobre la base de una vacuna ya existente” y certificada “no necesitar pasar todas las etapas de autorizacin”, anunci hoy la comisaria europea de Salud, Stella Kyriakides, citada el diario Augsburger Allgemeine.

Segn Kyriakides, la UE ya consigui reservar 700 millones de dosis para una entrega de aqu a finales del tercer trimestre de 2021.

En tanto, Alemania cerr hoy gran parte de sus fronteras con la Repblica Checa -que tiene un milln de casos declarados con menos de 11 millones de habitantes- y el Tirol austraco -mayor foco de infeccin de la variante sudafricana-, lo que provoc discrepancias con la UE, que busca evitar que cada pas tome medidas individualistas.

“Las personas que no formen parte de las pocas excepciones autorizadas no podrn entrar” en territorio alemn, advirti el ministro del Interior, Horst Seehofer, citado por el peridico Bild, una decisin que el ministro del Interior austraco, Karl Nehammer, consider “absolutamente inaceptable” porque implica el bloqueo del atajo que los austracos utilizan para viajar a otras regiones.

Tambin se registr un repunte reciente de casos en Italia, por lo que las autoridades sanitarias ordenaron hoy y por 15 das la catalogacin de las regiones de Toscana, Liguria, Abruzos y Trentino en alerta naranja, lo que implica el cierre de bares y restaurantes y limitaciones en la circulacin, mientras que el resto del pas continuar en alerta amarilla con toque de queda nocturno.

Italia report hoy 11.068 casos y 221 fallecidos en el ltimo da, elevando los totales a 2,7 millones y 93.577 respectivamente, consign la agencia AFP.

@[email protected]



El contraste es Portugal, donde el Ministerio de Salud inform hoy 138 muertes y 1.677 nuevos contagios, el nmero ms bajo desde Navidad, lo que confirma la tendencia a la baja tras un comienzo de ao difcil en el que otros pases europeos enviaron ayuda para evitar el colapso del sistema sanitario, replic la agencia Europa Press.

Asimismo, en Espaa, las restricciones por la pandemia hundieron la participacin de las elecciones regionales que se celebraban hoy en Catalua, la segunda ms baja en la historia tras las de 2017, con una cada de 22,5 puntos y situarse cerca del 46%.

Por su parte, el primer ministro britnico, Boris Johnson, inform hoy que Reino Unido super su meta de 15 millones de personas inoculadas con al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, lo que significa que cumpli el primer objetivo del Gobierno de inmunizar a los grupos ms vulnerables a mediados de febrero.

“Hoy hemos alcanzado una etapa importante en el programa nacional de vacunacin del Reino Unido”, tuite el primer ministro.

El Reino Unido, el pas ms golpeado de Europa, report hoy 10.972 casos y 258 fallecidos.

Nueva Zelanda, uno de los pases que logr desterrar el virus por meses, debi dar marcha atrs hoy e implementar una cuarentena de tres das en Auckland para frenar un pequeo brote registrado con el contagio de tres personas en la ciudad ms grande del pas, que por ahora solo report poco ms de 2.300 casos y 25 decesos, mientras el resto del territorio se declarar en nivel de alerta 2 por el mismo tiempo, anunci la primera ministra Jacinda Ardern.