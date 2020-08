Alienta mercados reunión EU-China

Los mercado de EU abrieron mixtos y con alzas o bajas muy ligeras, reporta eToro, con el índice Dow Jones Industrial Average en medio de una serie de cambios en las acciones que lo componen, que podrían ocasionar movimientos diversos durante el día.



Se espera que el Dow Jones, uno de los índices bursátiles más importantes del mundo experimente cambios significativos, con Exxon Mobil, la firma de defensa Raytheon Technologies y el fabricante de medicamentos Pfizer saliendo del índice de 30 nombres de acciones de primera clase de EU.



El trío será reemplazado por el proveedor de software empresarial en la nube Salesforce y el conglomerado Honeywell. La división de acciones de Apple de cuatro a uno es una de las razones por las que se están realizando los cambios, ya que el índice se construye en función del precio de las acciones en lugar de la capitalización de mercado, por lo que el cambio habría reducido drásticamente la exposición tecnológica del Dow.



La noticia salió a la luz cuando el Dow se acercó al punto de equilibrio en 2020, después de subir un 1.4% el lunes. Actualmente, el Dow ha pierde solo un 0.8% en lo que va de año.



En noticias sobre fusiones y adquisiciones, un posible acuerdo para las operaciones estadounidenses de TikTok volvió a aparecer en los titulares, luego de que su empresa matriz ByteDance anunciara que está demandando al gobierno estadounidense por la orden ejecutiva del presidente Trump que prohibiría sus operaciones estadounidenses el 15 de septiembre por razones de seguridad nacional, a menos que la empresa llegue a un acuerdo para vender a una empresa estadounidense.



The Wall Street Journal informa que dos importantes inversionistas en la empresa matriz de TikTok están ayudando a impulsar una oferta de un grupo que incluye a Oracle, que recientemente se lanzó al ruedo. Según los informes, General Atlantic y Sequoia Capital se preocuparon por no tener un lugar en el acuerdo de Microsoft para TikTok, por lo que encontraron su propio socio tecnológico.



Best Buy gran reporte, pero futuro menos dinámico



Como ha sucedido en varios casos, la cadena detallista de artículos electrónicos de EU reportó un excelente segundo trimestre. Sus ingresos subieron 4%, con un 5.8% de alza en ventas a tiendas comparables, contra el 3.7% esperado por los analistas. Sus utilidades se incrementaron 81.5%, para totalizar los 1.71 dólares por acción, muy por encima de los esperados 1.08 dólares.



Sin embargo, la empresa no tuvo resultados espectaculares como Target y advirtió que el ritmo de crecimiento no podría sostenerse en el tercer trimestre. La empresa se vio beneficiada por la compra de artículos para abastecer el auge del home office y su acción había subido 33.7% en lo que va del año. Pero hoy perdía más de 7% esta mañana, ante esa falta de futuro venturoso.



Acciones de energía y aerolíneas se disparan con noticias sobre la vacuna Covid-19



Los tres índices estadounidenses comenzaron la semana con una nota positiva, con el S&P 500 subiendo 1%, lo que llevó su ganancia anual a 6.2%. El sector energético lideró el camino, con un aumento de 2,8% y el subsector de equipos y servicios de energía aumentó 4,3%.



Sin embargo, fueron las acciones de aerolíneas y viajes las que encabezaron el índice en términos de acciones individuales, con American Airlines, Carnival y United Airlines subiendo 10.5%, 10.2% y 9.9% respectivamente. Delta Air Lines y Norwegian Cruise Lines también registraron ganancias significativas, cerrando en 9.3% y 7.6% de alza.



Esto fue provocado por la noticia del fin de semana de que el presidente Trump podría dar luz verde a una vacuna experimental Covid-19 antes de las elecciones de noviembre, algo que para las aerolíneas deben suceder con el fin de que regrese cualquier forma de normalidad. Boeing también terminó 6.4% arriba después de la noticia, ya que la empresa ha estado en el extremo receptor de cancelaciones de pedidos, con la demanda de viajes aún reprimida.



S&P 500: +1% lunes, +6.2% en el año

DJ Industrial Av: +1.4 lunes, -0.8% en el año

Nasdaq Comp.: +0.6% lunes, +26.8% en año



El precio de las acciones de BT Gropu sube en los informes de ofertas de adquisición



El FTSE 100 disfrutó de un fuerte comienzo de semana con un aumento del 1.7%, liderado por el alza de 4% de la empresa de telecomunicaciones BT Group, el consultor Melrose Industries, ITV y Royal Dutch Shell.



Las acciones de BT saltaron después de los informes del fin de semana de que su dirección se está preparando para defenderse de una oferta pública de adquisición de 15,000 millones de libras de inversionistas de capital privado. Las acciones de la empresa han bajado 44% en lo que va de año y su capitalización de mercado se sitúa justo por encima de los 10,000 millones de libras.



El precio de las acciones de Royal Dutch Shell sigue abajo 50% en lo que va de año, mientras que su rival BP ha perdido 40%. La matriz de British Airways, IAG, easyJet y Ryanair está en ganancia, aunque no disfrutó de los rallies de dos dígitos de algunas contrapartes estadounidenses.

En el FTSE 250, que ayer sumó 0.6%, Oxford Instruments lideró el camino con una ganancia de 10.6%, seguido de Cineworld que sumó 6.8%.



FTSE 100: +1.7% lunes, -19.1% en el año

FTSE 250: +0.6% lunes, -19.2% en el año



Qué vigilar



Salesforce: Después del anuncio de su inminente entrada en el Dow, las acciones de Salesforce subieron alrededor de 4%. La compañía presenta hoy su reporte del segundo trimestre, después de un año en que el precio de sus acciones aumentó 28.2%, ya que las soluciones de software en la nube que ofrece a las empresas han cobrado valor durante la pandemia. Los analistas de Wall Street favorecen abrumadoramente una calificación de Compra para la acción, como ha sido durante los últimos tres meses. Los analistas anticipan una cifra de ganancias por acción de 0.67 dólares.



Confianza del consumidor de EU: Después de caer de 98.3 en junio a 92.6 en julio, la cifra de confianza del consumidor de EU en agosto se seguirá de cerca cuando se publique mañana. El consenso es una cifra aproximadamente en línea con la de julio, ya que la continuación de nuevos casos de Covid-19 en muchos estados está obstaculizando la recuperación. La economía y los mercados de Estados Unidos dependen en gran medida del gasto de los consumidores, y el retorno de la confianza del consumidor es una pieza clave.



Esquina Cripto por Simon Peters



La Fed de Boston estudia 30 blockchains acerca del potencial de un dólar digital



El Banco de la Reserva Federal de Boston, uno de los 12 bancos que operan de la Reserva Federal central, está explorando una red blockchain viable para operar un dólar digital, en cooperación con la Iniciativa de Moneda Digital del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), según CoinDesk.



La Fed de Boston, que anunció su intención de probar activamente un dólar digital a principios de este mes, está analizando 30 posibilidades diferentes de blockchain para alojar el dólar digital.



El vicepresidente senior de la Fed de Boston, Jim Cunha, dice que el banco está analizando cuestiones que incluyen la escalabilidad, el rendimiento, la privacidad, la resiliencia y la resistencia a los ciberataques. La asociación con MIT se anunció la semana pasada y el proyecto aún se encuentra en las primeras etapas de desarrollo. Sin embargo, la investigación se centra en las posibilidades tecnológicas más que en la política monetaria potencial en esta etapa.