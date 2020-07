Aliento para el comercio: reabrirán 40.000 locales en Capital Federal

Los gremios docentes pusieron en duda el posible retorno a las aulas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y reclaman recomposición salarial y mejoras edilicias.

A pesar del buen diálogo con el gobierno y la predisposición para aplicar protocolos sanitarios, los trabajadores piden cautela y pronostican un escenario problemático, sobre todo en los distritos con mayor circulación del Covid-19.

Sergio Romero, titular de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), pidió a autoridades nacionales y provinciales “la reposición salarial” de los trabajadores de la actividad para volver al dictado de clases presenciales en el país.

“Los docentes deben recibir una reposición salarial. Además, para regresar a las aulas se requieren adecuadas condiciones edilicias y recursos e insumos para enfrentar la emergencia sanitaria”, señaló el gremio en un comunicado.

El sindicalista, secretario de Políticas Educativa de CGT, advirtió que de no producirse respuestas o no haber garantías para satisfacer las demandas “la UDA no comenzará las clases de forma presencial”.

“Estas condiciones deben ser respetadas. En general, los establecimientos escolares no están en condiciones de cumplir el protocolo de forma oportuna dispuesto por el Ministerio de Educación. Será difícil volver a clases, mas allá de la intención del gobierno, sin condiciones de salud e higiene”, puntualizó.

Por su parte, Roberto Baradel, líder del SUTEBA y referente de CTERA a nivel nacional, afirmó que “hay que poner entre comillas el regreso a clases, por la situación que se está viviendo en el AMBA” y pidió ser “ser prudentes y cuidadosos”.

En declaraciones a Radio Provincia, señaló: “Creo que este año la presencialidad debe ser muy focalizada y en algunos grupos” y precisó que “yo diría que los que terminan la secundaria o primaria o aquellos chicos que no han tenido acceso a la conectividad son los que podrían estar en condiciones de comenzar”.

Baradel dijo que “hay que cuidar la salud de los chicos, chicas, docentes y auxiliares y la eventual vuelta a la escuela no puede ser un factor de rebrote y propagación de virus”.

En tanto, el moyanista Miguel Díaz, de la UDOCBA bonaerense, fue más contundente: “Para mí en el área metropolitana, del conurbano, este año no se va a poder a volver. El Gobierno tiene que observar quiénes no tienen computadoras y proveerlas. Se quiere forzar la realidad”.

“La educación presencial se va a dar en el interior. Han pasado un protocolo que establece la distancia y los barbijos, pero no contempla la dimensión real de las aulas. En Provincia las aulas de 50 metros cuadrados no existen. La media es de 30″, destacó Díaz en diálogo con FM Provincia.

Con la inminente flexibilización de la cuarentena, la discusión entrará en instancias decisivas, en una disputa que sumará un nuevo condimento: la paritaria nacional y las renegociaciones salariales en las provincias.