Alternativa Ciudadana cerró la campaña pregonando “una vida sin miedos ni permiso” – Télam

Alternativa Ciudadana propone “una nueva prosperidad, con una democracia real, con nuevos derechos, igualitaria, feminista y ambiental”

La dirigencia y los precandidatos de Alternativa Ciudadana ratificaron su “compromiso de una vida sin miedos ni permiso” y su propuesta de “una nueva prosperidad, con una democracia real, con nuevos derechos, igualitaria, feminista y ambiental”, ante las elecciones PASO del domingo.

La coalicin de Libres del Sur, Socialistas, Comunes y organizaciones sociales, entre otras agrupaciones, lleva como primeros precandidatos porteos a Martn Hourest (diputado nacional) y a Daniela Gasparini (legisladora local).

“Somos ciudadanos de intemperie como todos que no nos resignamos ni a la decadencia, a las desigualdades, la corrupcin y la desesperanza”, dijeron en un mensaje de final de campaa.

Alternativa Ciudadana aadi que “si nuestro pas sigue as nos pone en riesgo a todos. Los dueos de la poltica que se heredan hace dcadas nos dejaron una democracia que no da soluciones, se corrompe y pacta con las desigualdades”.

Advirti adems que “los dueos de la riqueza hacen una economa que no crece, no genera empleo, no invierte, fuga capitales y se rebela cuando los ricos deben pagar impuestos” y que “los dueos de la opinin achatan el debate, proscriben temas, anulan la reflexin colectiva y quieren imponernos qu pensar y qu exigir”.

Y se presenta como “una nueva voz que represente valores de la igualdad, feministas y medioambientales, que exprese nuestra vida cotidiana: trabajo genuino, futuro de los jvenes, la emergencia del Ni una menos, educacin permanente, salud universal, primera vivienda, el respeto por las disidencias y cuidado del ambiente y cuidarnos en comn”.

“Convocamos, para evitar a los defraudadores seriales, a dar un mensaje claro acerca de lo que ya no se soporta y sobre el futuro que se quiere construir”, remat.