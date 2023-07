Alto funcionario ruso reiteró que ‘se acerca la Tercera Guerra Mundial’

El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvedev, alertó este martes nuevamente que «la Tercera Guerra Mundial se acerca», tras los resultados preliminares de la Cumbre de la OTAN en Vilna, capital de Lituania, que continuará mañana.

«Occidente, completamente loco, no podía pensar en otra cosa. Previsibilidad al más alto nivel, hasta el punto de la idiotez. Es un callejón sin salida. Se acerca la Tercera Guerra Mundial», sentenció el alto funcionario.

Agregó que esto significa que «la operación militar continuará con los mismos objetivos», uno de los cuales «es impedir que el grupo nazi de Ucrania se adhiera a la OTAN».

Medvedev hizo estas incendiarias declaraciones a través de su cuenta de la red social Telegram, donde aseguró que Rusia utilizará bombas de racimo, como las que amenazó lanzar Estados Unidos para reforzar la resistencia de Ucrania en la guerra que libran desde febrero de 2022.

During the day, all kinds of attacks happened in Tokmak, Berdyansk and Skadovsk. In Berdyansk the ‘Dune Hotel’ was covered by Storm Shadow missile. This hotel was reportedly occupied by Kadyrovites. pic.twitter.com/sF9ngeJCh2

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 11, 2023