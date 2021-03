Álvaro De Lamadrid disparó contra Gustavo Posse por la interna de la UCR bonaerense – NCN

Previo a las elecciones internas del radicalismo bonaerense que se realizarán el domingo 21/03 y se define entre Maximiliano Abad y Gustavo Posse, el diputado nacional Álvaro De Lamadrid se metió en la pelea y acusó a Posse de mostrar «poco apego a continuar en Juntos por el Cambio».

En ese sentido, el diputado nacional Álvaro De Lamadrid (UCR), que apoya la candidatura del diputado provincial Maximiliano Abad, quien está además respaldado por el exvicegobernador bonaerense Daniel Salvador, salió no solo a dar muestras de apoyo a Abad, sino que apuntó contra el intendente Posse.

“Apoyo a Maxi Abad porque es un radical auténtico, con trayectoria y recorrido radical. Es un dirigente formado, expresa la verdadera renovación de las ideas de futuro, garantiza pensamiento radical y acción radical”, dijo.

Y siguió: “Maxi Abad es quién garantiza los valores radicales que hoy son los que demanda el país, el respeto a la Constitución Nacional, la ética política, la defensa de la libertad, la justicia y la división de poderes”.

A su vez, y respecto a Gustavo Posse, el legislador añadió:

“La otra lista de Posse habla de renovación cuando gobierna su distrito desde antes que el hombre llegará a la luna o antes que Fidel Castro llegará a La Habana. Ya han mostrado poco apego a continuar en Juntos por el Cambio, Posse rompió el bloque en la legislatura Provincial y tiene el apoyo de dirigentes que se entienden más con el Gobierno que con Juntos por el Cambio”.

“Lo importante no es quien lleve el palo, lo importante es la bandera decía Balbín y esta otra lista solo quiere el palo y ahí no hay bandera o no se sabe que bandera puede flamear”, sostuvo.

La interna radical bonaerense se definirá entre Maximiliano Abad y Gustavo Posse. El primero es el candidato que respalda el exvicegobernador Daniel Salvador y 30 de los 32 intendentes, por un lado. Detrás de él están Negri, Gerardo Morales, Luis Naidenoff, y el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. Por el otro lado, el intendente de San Isidro cuenta con el respaldo de Lousteau, de Enrique «Coti» Nosiglia y Emiliano Yacobitti.