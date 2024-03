Amalia Granata pidió declarar estado de sitio y criticó a Javier Milei por no viajar a Rosario

Luego de los asesinatos de trabajadores como forma de enviar mensajes a la dirigencia política por parte de bandas delictivas, la diputada provincial santafesina Amalia Granata pidió este miércoles declarar el Estado de sitio en la provincia de Santa Fe y cruzó al presidente Javier Milei por no haber viajado a la ciudad de Rosario. “No sé por qué todavía no está acá”, sostuvo la legisladora y activista «provida».

“Lo único que vi es más de lo mismo de lo que ya vivimos en otros años. Vienen, hacen una conferencia de prensa y dan anuncios flojos de sustento. La ministra (Patricia Bullrich) dio demasiados datos, y vos no le podes dar tanta información al narcotráfico. Me pareció raro”, expresó la legisladora en diálogo con el periodista Luis Novaresio por la señal de LN+.

Haciendo referencia a la situación de violencia en Rosario, la diputada dijo que “estamos todos paranoicos”. Granata aseguró que la declaración del estado de sitio en la provincia “es la única manera que las Fuerzas Armadas puedan actuar”.

Amalia Granata furiosa: «Milei es lo peor de la casta»

En ese sentido, explicó que el Presidente tiene la responsabilidad de declararlo, aunque “debería ser una decisión en conjunto, debería viajar a Rosario y juntarse con el gobernador”.

Granata indignada con la ausencia de Milei en Rosario

Al ser consultada sobre el accionar de Milei en la lucha contra el crimen organizado, operativo que comanda la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Granata aseguró que el Presidente “hizo agua” en el tema.

“No veo que sepa. No sé por qué todavía no está acá en Rosario. Porque fue a verlo a (Donald) Trump, salió corriendo, volando, fue a Israel, se fue a ver al Papa Francisco, pero acá Rosario, que está a casi 300 kilómetros de donde él está, en avión tiene media hora, pero no está”, continuó en una entrevista.

En ese momento, se preguntó: “¿Por qué todavía no está acá el Presidente sentado con Maxi Pullaro, con Patricia Bullrich, con el ministro Cococcioni haciendo un plan serio y real? Porque la presencia ya la vivimos, ya nos mandaron, van y vienen, y todo sigue igual. Entonces necesitamos que de verdad se junten todas las fuerzas, se junten el Ejecutivo nacional con el Ejecutivo provincial”.

Amalia Granata acusó a Javier Milei de estar «dándose vuelta como un panqueque»

Si bien Bullrich confirmó que el Presidente tendría previsto viajar a la ciudad dentro de 20 o 25 días, fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien dijo que aún no está en la agenda del Ejecutivo.

Luego, criticó al gobierno santafecino, encabezado por Maximiliano Pullaro, por publicar en las redes sociales y medios a los narcos presos al estilo Bukele con la mayoría de los criminales afuera de las cárceles. “Bukele, cuando muestra la foto que fue el año pasado, que empezó a mostrar lo que hizo, ya lo había hecho, ya tenía todas las mafias encerradas y tenía controlada la ciudad. Bukele no sacó la foto y los videitos con tres presos y la ciudad detonada”, explicó la legisladora provincial.

En esa misma línea, en una entrevista para LN+, sostuvo: “Como fue todo improvisado, acá sacaron la foto, mostraron una foto con seis tipos atados y rapados para decir ‘miren lo que estamos haciendo’, mientras la calle estaba totalmente desprotegida”. Y agregó: “A los presos se le sacaron privilegios, no sus derechos porque lo siguen teniendo”

“La cárcel era un all inclusive. Para imitar el estilo Bukele, hay que tener a la ciudadanía protegida”. Y agregó: “Nosotros siempre estuvimos a disposición, le dimos todas las herramientas a Pullaro”.

“Que venga, que se junte con Pullaro, que se interiorice y recorra el territorio”, concluyó Amalia Granata.

