Amazon: Entre robots que despiden empleados y una declaración de guerra de camioneros

Por Leopoldo Sosa

Hace poco menos de tres meses tomábamos nota de la derrota de la iniciativa por constituir el primer sindicato en la historia de Amazon en Bessemer Alabama. Lo que parecía que cerraba un periodo de conflictos laborales no hizo más que agudizar las contradicciones existentes entre un modelo deshumanizador planteado por la empresa y la fuerza de los trabajadores organizados que cuentan con el aval de la Casa Blanca.

En primer término corresponde analizar el comportamiento de Amazon y sus prácticas en materia laboral. Conforme publicó Bloomberg en una serie de reportes la empresa avanzó en un sistema de evaluación y despido automático de sus empleados sin mediar al menos la participación de una sola persona que la evalúe la decisión o al menos la comunique.

En Amazon Flex empresa en que los empleados ponen sus propios autos para repartir las compras efectuadas por los usuarios de la plataforma muy similar a Rappi. Allí cada empleado recibe una calificación otorgada por un algoritmo que monitorea su desempeño en base a la eficiencia en las entregas.

Para ello se toman en cuenta los tiempos estipulados y si cumplen una serie de parámetros. Los robots efectúan el monitoreo otorgando más rutas a quienes cumplen los paramentos de eficiencia o simplemente comunicando los despidos por mail.

Como si fuera parte de un proceso kafkiano la revisión demora 10 días en resolverse. Durante este periodo no hay goce de haberes y para acceder a ella debe realizarse un depósito de 200 dólares.

En segundo término llega una muy buena noticia de hace tan solo cuatro días. Los delegados de la convención del “International Brotherhood of Teamsters”, La Hermandad internacional de camioneros que agrupa 1.3 millones de trabajadores entre EEUU y Canadá votó una propuesta para organizar a cientos de miles de trabajadores de almacenes y entregas de Amazon. “Organizaremos a Amazon”, dijo el presidente general saliente del sindicato, James P. Hoffa. “En mis más de dos décadas de servicio, todavía no he visto una amenaza como la que presenta Amazon para la gente trabajadora, las pequeñas empresas, la industria de la logística y la clase media de nuestra nación”.

La resolución votada en forma casi unánime declara que los Teamsters “financiarán completamente y suministrarán todos los recursos necesarios” para hacer frente a “la explotación de Amazon de sus empleados, contratistas y empleados de contratistas”.

El denominado “Proyecto Amazonas” estará a cargo de Randy Korgan titular del local 1932 de los Teamsters quienes anunciaron “huelgas en los talleres, huelgas en toda la ciudad y acciones en las calles” por lo que esperan tener más suerte que el Sindicato de Minoristas, Mayoristas y Grandes Tiendas.

En una entrevista reciente por el mítico periodista Steven Greenhouse ( a cargo de la sección trabajo de NYT) y preguntado sobre el por qué del desafío asumido Korgan contestó “Es natural. Nuestro sindicato ha representado a esta industria [almacenes] durante más de 100 años, desde una época en la que estos trabajos no tenían ninguna protección. Representamos a cientos de miles de trabajadores en esta industria. Tiene todo el sentido del mundo que nos involucremos en este proyecto. No quiero caracterizar esto como una pelea. Si el empleador quiere pelear, eso es lo que van a hacer. Educamos a los trabajadores. Estamos movilizando a los trabajadores. Estamos explicando la historia de nuestro sindicato a los trabajadores.”

Ante un proyecto que plantea la deshumanización del trabajo, la única respuesta posible que se presenta es la otra actividad que acompaña al hombre desde siempre, luchar.