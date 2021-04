Amenazas de muerte al candidato de Podemos y carteles de Vox calientan la campaña – Télam

Pablo Iglesias encabeza la lista de “Unidas Podemos” en Madrid

El candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la directora de la Guardia Civil, Mara Gmez, recibieron sobres annimos con amenazas y balas de fusil, hecho que fue repudiado por el presidente del gobierno de Espaa, Pedro Snchez.

Iglesias adelant que denunciar ante la justicia las amenazas recibidas en una carta que iba acompaada de cuatro proyectiles calibre 7.62 completos y advirti que, en realidad, se trata de “una amenaza a la democracia”.

Tambin el ministro Grande-Marlaska y Gmez presentaron la correspondiente denuncia ante los cuerpos de seguridad.

Estn amenazando la democracia. Porque no nos atacan por quines somos sino por lo que representamos. Hoy soy yo pero, si continan la impunidad y el blanqueamiento meditico de la ultraderecha, maana sern otros compaeros. Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) April 22, 2021

Las amenazas vienen a agudizar la polmica de una campaa de por s tensa por carteles proselitistas del partido derechista Vox que cuestiona la atencin en el pas a los menores llegados sin acompaantes (menas), que merecieron el repudio de varios sectores.

“Pablo Iglesias Turrin. Has dejado morir a nuestros padres y abuelos. Tu mujer, tus padres y tu estis sentenciados a la pena capital. Tu tiempo se agota”, dice el texto que recibi el referente izquierdista, que lo public en su cuenta de la red Twitter junto a una foto con las cuatro balas, el sobre a su nombre y la direccin de la cartera de Interior.

Iglesias escribi: “Amenazas y ms amenazas para que dejemos de hacer poltica, y que cada vez van un poco ms lejos”.

Para el candidato, se trata de una “consecuencia ms de la normalizacin y el blanqueamiento del discurso de odio de la ultraderecha”, de la “normalizacin meditica de bulos y mentiras” contra Podemos y de la “impunidad”, segn sitios de medios espaoles.

“Si crees que esto no va contigo, te equivocas. Porque no solo me estn amenazando de muerte a m y a mi familia y a cargos del Gobierno y del Estado. Te estn amenazando a ti, estn amenazando tu derecho a votar a quien te d la gana y a ejercer tu libertad”, insisti.

El presidente Snchez expres su “rotunda condena a las graves amenazas” recibidas por Grande-Marlaska, Gmez e Iglesias, y, tambin en la red Twitter, public: “Para afrontar cualquier discrepancia, la palabra. Ante las amenazas y la violencia, justicia y democracia”.

Nuestra rotunda condena a las graves amenazas recibidas por Marlaska, Gmez e Iglesias. Son responsables polticos y servidores pblicos. Para afrontar cualquier discrepancia, la palabra. Ante las amenazas y la violencia, justicia y democracia. https://t.co/muh7xk91sQ Pedro Snchez (@sanchezcastejon) April 22, 2021

Las amenazas llegaron en medio de una campaa proselitista compleja por las elecciones autonmicas en Madrid, que se celebrarn el 4 de mayo.

Iglesias, que dej en marzo la vicepresidencia segunda para ser candidato de Unidas Podemos, y Grande-Marlaska fueron sealados varias veces por grupos de extrema derecha de ser suaves con la llegada de migrantes y el separatismo cataln.

Y Gmez, tras su designacin el ao pasado, se convirti en la primera mujer que dirige el cuerpo de la polica estatal.

Las amenazas vinieron a sumarse a una campaa spera, subidas de tono sobre todo esta semana por los carteles de Vox que comparan la pensin jubilatoria con el costo mensual de los menores extranjeros no acompaados que llegaron al pas.

💸 Los espaoles no tienen por qu mantener a los menas y a los ilegales que asaltan nuestras fronteras con sus impuestos. ✅ Tras el 4 de mayo, VOX enviar a los menas con sus padres y si han cometido algn delito, a las crceles de sus pases. #VOXenSol 🇪🇸 pic.twitter.com/PZXlwG6Hbf VOX 🇪🇸 (@vox_es) April 20, 2021

El Juzgado de Instruccin nmero 48 de Madrid rechaz el pedido de retiro cautelar del cartel instalada en la estacin Sol del subte de Madrid, un pedido que haba hecho la Fiscala Provincial.

Para el juzgado, “no se da ni peligro por la demora, ni apariencia de buen derecho”.

La Fiscala reclamaba “en el plazo ms breve posible” la retirada del cartel publicitario donde se ve a un menor con el rostro cubierto a medias y la leyenda “Un mena, 4700 euros al mes” y el rostro de una mujer mayor y la leyenda “tu abuela, 426 euros de pensin al mes”. “Proteg Madrid, vot seguro”, concluye la publicidad.

La solicitud de retirada del cartel apuntaba, en verdad, a “todos los de idntico contenido expuestos en cualquier otro espacio publicitario y colocado por el anunciante denunciado”.

Gonzlez Lara critic duramente los carteles de la campaa de Vox

La ministra de Asuntos Exteriores, Unin Europea y Cooperacin, Arancha Gonzlez Lara, fue la voz del Ejecutivo que sali a cuestionar la propaganda electoral de Vox, fuerza a la que acus de “denigrar la democracia” y el buen nombre de Espaa con su cartel.

“Como ministra me preocupa porque los autores del cartel denigran la democracia y el buen nombre de Espaa, un pas abierto, solidario e integrador y cuya imagen se mantiene bien alta”, remarc Gonzlez Laya en una presentacin en el Congreso.

La canciller se declar “indignada” con la publicidad porque “miente en las cifras” para denunciar “un supuesto agravio” entre los mayores y los menores extranjeros no acompaados, adems de colocar a este colectivo vulnerable “en el punto de mira”, report la agencia Europa Press.

Para la jefa de la diplomacia espaola, es lamentable que existan partidos o movimientos que, “reverenciando la historia, desconocen o fingen desconocer las lecciones de un siglo pasado atroz en persecuciones y sealamientos”. “ste no es el camino”, subray.

Advirti adems que el cartel gener que “nios y nias hoy utilizan el metro con ms miedo y con ms peligro en muchos casos” y dej en claro que “como ciudadanos, no puede tolerarse eso”.

El titular de Vox, Santiago Abascal, no se pronunci directamente sobre la cuestin, pero replic en su cuenta de Twitter la decisin judicial de no retirar la cartelera y algunas informaciones sobre “violencia contra Vox, amparada por Marlaska, en Navalcarnero” y fotos de un acto en Las Rozas junto a la candidata de la fuerza en Madrid, Roco Monasterio.