AMÉRICA LATINA: EL CAMPEONATO TETRICO.

Los medios –y no solo ellos- tienden a hacer comparaciones no siempre precisas y oportunas sobre la tétrica situación de la pandemia en otros países. Un ejemplo exquisito es la presunción que Suecia no hizo las cosas como debiera en relación a nuestro criollo proceder.

Aunque hay antecedentes de esa suerte de buchonismo inexacto. Aníbal Fernández consideró más grave la pobreza alemana que la argentina. Axel Kicillof sostuvo que era “estigmatizante” precisar el número de pobres que padecen en la Argentina-. En fin hay buchonismo y negación, ya que si no fuera por los medios, no hubo ni hay, gobernador bonaerense o jefe de gobierno porteño que haga conocerlos espasmos de la enfermedad y el hambre que azotan algunos lugarejos de sus territorios. Y la Epopeya del Hambre convocada en los inicios convocada por el Ejecutivo, para charlar del asunto con una melange compuesta por Tinelli, Adolfo Pérez Esquivel. Agustín Salvia, Narda Lepes, Estela de Carlotto. Para paliar tanto desamparo. ¿Cómo harán? Por ahora sindicatos y fuerzas armadas se ocupan del doloroso asunto, en los aspectos de infraestructura y el apoyo dinerario del Gobierno.

Hay 310.000 víctimas mortales del coronavirus en el mundo. Y 4,6 millones de personas contagiadas en el mundo. América latina y el Caribe alcanzan los 500.000 infectados, según la Johns Hopkins University. La Argentina, claro está, está lejísimos del desastre.

Brasil se instaló en el cuarto lugar en la escala de infectados por el Covid-19, por delante de España e Italia en contagios, con 233.511 positivos, y reúne casi el doble de casos en la región latinoamericana. En cantidad de muertos, quedó en sexto lugar mundial, con 15.662. Estados Unidos, Rusia y Reino Unido son, en ese orden, los que más infectados tienen.

En América latina, además de Brasil, Perú es el país con gran cantidad de infectados: 92.273, y 2648 muertos. En Perú, el gobierno dispuso el estado de emergencia el 16 de marzo que ahora amplió hasta el 24 de mayo e implica la cuarentena-, y el 19 de marzo se reportó el primer muerto por el Covid-19. Hay toque de queda nocturno en casi todo el país.

Por encima de los 40.000 contagios se sitúan México (con 47.144 infectados, con 5045 muertos); Chile sumó 450 muertos, con 43.781 contagiados, y resolvió otra cuarentena en gran parte del país.

Le siguen Ecuador con más de 30.000 casos y 2688 muertos; Colombia y República Dominicana tienen más de 10.000 contagios, Panamá poco más de 9000 y Argentina, 8068.

Y aunque Bolivia tiene 152 muertos y 3372 infectados entre 11 millones de habitantes. En su penal de Palmasola, tras dar positivo 25 reclusos y dos murieron. En tanto, Uruguay tiene 718 infectados y 20 muertos, mientras que Paraguay tiene 786 contagios y 11 muertos.

En El Salvador se extendió el estado de emergencia sin el necesario aval del Congreso; “inconstitucionalidad”. El Congreso programó un debate.

¿Y la Argentina? Bien gracias. Conducta ejemplar. Docilidad y obediencia. Cifra de bajas moderada. Ni comparar con Suecia, no?.