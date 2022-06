‘América siempre será la prioridad de EEUU pase lo que pase’

El presidente Joe Biden proclamó este jueves que América «siempre será la prioridad de Estados Unidos» y llamó a sus pares del continente a trabajar juntos para alcanzar acuerdos durante la Cumbre de las Américas que se realiza en Los Ángeles.

«Pase lo que pase en el mundo, América siempre será la prioridad de Estados Unidos», dijo Biden al inaugurar las sesiones plenarias de la cumbre en un centro de convenciones junto a los líderes americanos, entre ellos el presidente Alberto Fernández.

«Tendremos una oportunidad de encontrar formas de ser más útiles a nuestros pueblos, trabajando juntos, enfatizo, ‘trabajando juntos’; eso es lo que nuestros pueblos esperan de nosotros», agregó.

La cita llega envuelta en polémica por ausencias y señales de divisiones que parecen reducir las chances de una reconexión duradera entre América Latina y un Estados Unidos, que ha dado prioridad a las alianzas estratégicas con países de Europa y Asia.

Biden necesita recuperar terreno en la región para atajar la mayor presencia de China y mostrar que lidia con cuestiones continentales de alto impacto en Estados Unidos, como la inmigración, antes de las elecciones legislativas en su país, en noviembre.

Tune in as I deliver remarks at the opening plenary of the Ninth Summit of the Americas. https://t.co/Z59U5ka26j

— President Biden (@POTUS) June 9, 2022