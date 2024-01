El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, inició este miércoles en Lituania una gira sorpresa por los países bálticos que lo llevará también por Estonia y Letonia, a los que considera «amigos fiables y aliados con principios» que apoyaron sin fisuras a su país en la guerra con Rusia desatada en febrero de 2022.

«Estonia, Letonia y Lituania son nuestros amigos fiables y nuestros socios de principios. Hoy he llegado a Vilna antes de ir a Tallin y a Riga», declaró en la red social X Zelenski, que anunció reuniones con altos responsables de estos países.

«La seguridad, la integración de la Unión Europea (UE) y de la OTAN, la cooperación en materia de guerra electrónica y drones, así como mantener la coordinación del respaldo europeo figuran en el orden del día», precisó.

La gira de Zelenski precede también a su previsible asistencia al Foro Económico Mundial que acogerá Davos (Suiza) la próxima semana, tal como figura en la agenda difundida el martes por los organizadores y que citan al mandatario en la lista de oradores, consignaron las agencias de noticias AFP y Europa Press.

El viaje por estas antiguas repúblicas soviéticas, ahora integradas en la OTAN y la UE, es el primero oficial de Zelenski al extranjero en 2024.

Today, @GitanasNauseda and I focused on frontline developments. Weapons, equipment, personnel training, and Lithuania’s leadership in the demining coalition are all sources of strength for us.

I am grateful for Lithuania’s new defense support that we have agreed upon—not only… pic.twitter.com/XMk1IeZLfK

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 10, 2024