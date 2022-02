AMPLIA COBERTURA Y TRANSMISIÓN EN VIVO DE LA XXX EDICIÓN DEL FESTIVAL NACIONAL DE LA SALAMANCA

En su XXX Edición, el Festival Nacional de La Salamanca que se lleva a cabo en el Estadio Ciudad de La Banda, fue transmitido en vivo durante sus 5 noches a través de más de 150 medios, radiales, televisivos y digitales, llegando a cada rincón del país.

De esta manera, los medios transmiten el detrás de escena, los espectáculos en el escenario “Jacinto Piedra” de los artistas en cartelera y entrevistas exclusivas del evento más importante del norte del país

Medios radiales de la provincia como Añatuya, Loreto, Brea Pozo, Banda, Capital, Suncho Corral, Fernández; y de provincias como Corrientes, Buenos Aires, Neuquen y Jujuy como Satelital 96.9, Caribeña 94.7, AM 1120, Santiago Copla, Antena Norte 91.9, AM 1130, FM 98.5, Exclusiva 103.7, LV 11, Panorama, Somos Música 105.9, Popular, FM del Valle 92.5, Láser, Nova, Sky FM, Vostok, Loreto Manta 96.7, las 24 Radio Nacional de todo el país, Rock & Pop, Fantástica Multimedio, FM Dorrego, Eclipse, Antena 13, Arte Nuestro en el Aire, Buenos Días Santiago, Express 96.1, FM Banda, Sensación, FM Tradición 107.5, FM Victoria, FyL 90.3, Nacional Folclórica 98.7, Noroeste Radio entre otras como así también radios On line como Las Voces de Mi Tierra, Somos Música y Juntas Vecinales.

Asimismo, trabajaron en cobertura medios gráficos, radiales, televisivos y digitales de la provincia como La Banda, Capital, Termas, Clodomira, Bandera, Selva, Los Juries, Tintina, Atamisqui, Sumampa, Fernández, y de provincias como Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires entre esos medios se encuentran Almallana, Borrando Fronteras, El Corresponsal, Diario El Editorial, El Liberal, Excentrica Revista, GEA, Magazine SDE, Nuevo Diario, Periódico 4 Poder, Periódico La Estación, Popular Santiago, Radio Mundo Rural, Radio Victoria, Radio Wox, Revista Azteca, Revista la Columna, Santiago Net, Virgen Morena, Agencia Une, Blog de Justel, Buen Santiago, Ciudadanos, Clodomira.ar, Culta Latinoamercia, Diario La Pluma, Diario Panorama, Diario Sud, El Barco Pirata, El Protagonista, El Territorio Web, En Red Santiago, Exclusiva.com, FM Banda, Informados, Infoverano Digital, La Banda Diario, La Ribera, Las Voces de Mi Tierra, Le Parc, Luxor Producciones, Mundo Político, MundoPolítico, Notidiario, Nuevo Diario Web, Página 3, Pago Donde Nací, Panorama de Noticias, Por Amor a La Banda, Portal Atamisky, Promedios.com.ar, Radio19Web, Revista La Columna Web, Santiago Día por Día, Sur Santiago, Sur Santiagueño, Terraviva, Tierra Adentro, Voces del Barco. Radios como FM Impacto, FM Única, FM Cristal, FM Santa Rosa, Los 40 Principales, América, Ciudadanos, El Palenque de Areco, FM 94.7 Proyección, FM Ambrosetti, FM Huna, FM Metro, FM Municipal 101.5, FM San Francisco, Madera Sagrada, FM Impacto, Radio ATE 89.3, Radio Contacto, Radio Continental, Radio Diversidad, Master Mix 92.3, entre otros.

En tanto que los medios televisivos que hicieron lo propio fueron Canal 4 Express, Canal 6 de Entre Ríos, Canal América de Tucumán, DM Quimilí, Educación y Cultura para Vos, El Interior de Mi Gente, El Mirador, El Mundo de Ellas, Historias Únicas, Izza Producciones, NotiExpress, Radio Mocoví de Charata, Santiago es Pueblo que Baila, Recomiendo TV, Canal 7, Canal 9 de Frías, Espíritu de Mi Tierra, entre otros.

Cabe destacar que en esta edición, pueden acceder a las transmisiones en vivo a través de YouTube en el canal “Festival Nacional de La Salamanca”

Todo coordinado a través de Prensa Oficial del festival con un equipo organizado en diferentes ámbitos determinados por las redes sociales, imágenes, fotografía, redacción y logística.