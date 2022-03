Amplio apoyo de las Mujeres Renovadoras al Intendente Roger Nediani en La Banda

En la tarde del martes, las integrantes de la agrupación política de la ciudad de La Banda “Mujeres Renovadoras” recibieron al intendente Roger Nediani para brindarle su apoyo y acompañamiento en su gestión.

La reunión se realizó en el domicilio del barrio Constitución de Karina Belizan y fue encabezada por Valeria Chazarreta, Florencia Ledesma, Claudia Acuña, Mariana Morales y demás referentes políticas de los barrios de la “Cuna de Poetas y Cantores”.

En la oportunidad, el jefe comunal bandeño dijo que, “Muy agradecido a todas las mujeres renovadoras del espacio político del Frente Renovador, muy agradecido por todo el apoyo que he tenido; una multitudinaria reunión de mujeres, mujeres valientes, mujeres trabajadoras, mujeres responsables y comprometidas con el espacio y con el vecino de la ciudad La Banda. Hace mucho tiempo que vienen trabajando con nosotros y la verdad que cada vez ver rebozado este compromiso, me halaga, me honra y me llena también de mayor responsabilidad porque el hecho de sentir tanto apoyo, me carga de mayor responsabilidad”.

Y agregó: “Muy contento, no tengo dudas que vamos a seguir trabajando juntos, vamos a seguir Buscando las mejores obras y los mejores servicios para los vecinos de la ciudad de La Banda y con las mujeres que tenemos; estas mujeres valientes que han demostrado ir al frente en cada una de las acciones que llevamos desde el municipio, no tengo ninguna duda, que vamos a ganar las próximas elecciones”.

Por su parte, Florencia Ledesma dijo: “Hoy, es un encuentro más que venimos realizando (desde el 2017), hoy un poco más fortalecido porque somos muchas más y la idea de esto es continuar y poder acompañar a nuestro candidato, de estar presente en todo y seguir apoyando está gestión que se caracteriza fundamentalmente por las mujeres al frente, por lo que quiero destacar el compromiso, el acompañamiento y la unión que tenemos entre nosotros”.

En tanto que Mariana Morales expresó: “Muy contenta de participar, acompañando a quien proyecta nuestra igualdad, lo que es la participación política por lo que estoy muy contenta con el ingeniero Roger Nediani, junto a toda la organización de mujeres renovadoras, luchadoras y la verdad que con muchas ganas de salir adelante para la ciudad La Banda”.