Ámsterdam prohíbe construir nuevos hoteles en la ciudad para frenar la presión turística

Op de meeste plekken in de stad staan we geen nieuwe hotels meer toe 🏨❌. Maar door een sluiproute via het bestemmingsplan van een stuk grond bleek het toch mogelijk om nieuwe hotels te bouwen. Per 1 november 2021 werkt ook deze sluiproute niet meer. ⤵️https://t.co/nftOpYit4X

— Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) November 1, 2021