Analía Kalinec y su historia como “hija desobediente de un genocida” – Télam

Anala Kalinec, referente de Historias Desobedientes, agrupacin de parientes de militares y miembros de fuerzas de fuerzas de seguridad responsables de crmenes de lesa humanidad, public el libro “Llevar su nombre” donde relata su historia como “hija desobediente de un genocida” y cuenta que decidi, frente al silencio familiar, “tomar la palabra en primera persona”.

Kalinec dijo a Tlam que all relata especialmente a sus hijos la historia de su abuelo “que est preso y cometi delitos de lesa humanidad” durante la ltima dictadura cvico-militar. Hija de Emilio Kalinec, un comisario conocido como “Dr. K”, responsable de secuestros, torturas, asesinatos y otros crmenes durante la ltima dictadura militar, habla tambin sobre su decisin de mantener el apellido paterno, de la demanda que su progenitor le interpuso y de la imposibilidad de los hijos de represores de testimoniar en los juicios contra sus padres.

Tlam: Adems de tu militancia, decidiste publicar un libro, por qu elegiste este formato de “toma de la palabra” para contar tu historia?

Kalinec: Tiene que ver con la tramitacin de la historia a travs de la palabra, una palabra que fue silenciada, negada, tergiversada. Aparece muy tempranamente esta necesidad, y esto tambin lo relato en el libro, de poner palabras, incluso de manera inconsciente, antes de que yo sepa la condicin de genocida de mi pap. La palabra tambin me atraviesa en los caminos que fui recorriendo; soy maestra, estudi psicologa, y ahora que estoy haciendo Derecho es algo que me fue definiendo en quin soy yo ahora.

T: Frente al silencio, la toma de la palabra…

K: Es un tomar la palabra en primera persona, porque empiezan a aparecer otras personas que buscan reflexionar sobre lo que pasa pero ms all de lo que otros digan se trata de poder tener yo mi propia versin, mi elaboracin y mis propias reflexiones. Surge como una forma de subsanar esa falta propia de registro que tena y de una necesidad de registrar mi historia para despus contrsela a mis hijos. El libro nace casi sin saberlo, como una necesidad de querer transmitirle a mis hijos su historia y contarles desde mi versin qu hizo que de repente se quedaron sin abuelos, sin familia. Cmo explico yo esto? “Cmo contar este cuento” es uno de los ttulos de uno de los captulos. Cmo explico yo a mis hijos que el abuelo est preso, que cometi un crimen de lesa humanidad, cmo podr explicar lo que es de alguna manera inexplicable. Ah aparece el libro.

🇦🇷DISPONIBLE EN LIBRERAS 📚Anala desobedeci el pacto de silencio y narr la crianza con su padre, conocido en los centros de detencin como Dr. K, y su relacin con su familia tras los juicios. Qu aportes a la Memoria tiene el archivo personal?👉🏽https://t.co/EreMgcUvV5 pic.twitter.com/4uxGDAmxai Marea Editorial (@mareaeditorial) July 28, 2021

T: Entonces en este caso no hay background o una teora que explique y reemplace a lo que era ms bien una bsqueda personal, una necesidad de repensar tu historia…

K: Cuando empiezo a asumir la condicin de genocida de mi pap, empiezo desesperadamente a ver qu pas en otras situaciones parecidas y no haba mucho material. Me acuerdo que leo el libro de Baltasar Garzn y Vicente Romero “El alma de los verdugos“, donde hay un captulo dedicado a cmo es vivir en el hogar de un criminal y cuenta el caso de una chica que se cambia el apellido. Entonces digo bueno, a otros tambin les pas. Hay otro libro que se llama “T llevas mi nombre” (de Norbert Lebert y Stephan Lebert) que es lo que despus voy a resignificar para darle ttulo al mo, que trata sobre la insoportable herencia de los hijos de jerarcas nazis. Tambin me sirvi mucho el de Anala Argento “De vuelta a casa: historias de hijos y nietos restituidos” porque ah, salvando las distancias de que son chicos y chicas apropiados, no son hijos biolgicos, pero aparece como un vnculo primario muy fuerte en esta funcin paterna, funcin materna, que cumplen los apropiadores y con la que ellos tienen que hacer algo, donde no todos rompen. Cada uno necesita un tiempo de elaboracin de su historia. Poder salir a contar esto inaugura un nuevo campo de espacio y de reflexin en relacin a las consecuencias que los crmenes de lesa humanidad. El libro est contando en el momento que est pasando, yo escriba sin saber la condicin de genocida de mi pap.

T: Menciona el ttulo el hecho de llevar el apellido de tu padre por qu tomaste esa decisin?

K: Lo he trabajado con compaeras que eligen el cambio, porque una de las variables es el estigma que genera en otros el apellido y todos los condicionamientos que han tenido por ser portadores de apellidos emblemticos vinculados al horror, que no es mi caso. Tambin el vnculo de afecto que yo tuve con mi padre en una primera infancia es distinto a la mejora del que tuvieron otras chicas que se han cambiado el apellido. Termino asumiendo que por ms que me cambie el apellido, me sigo considerando su hija y tambin es un lugar donde elijo pararme, socialmente y polticamente, de decir “yo soy tu hija” incluso cuando l mismo me est sugiriendo que me cambie el apellido en un juicio. Entonces digo te tens que bancar que tu propia hija te mire a la cara y te repudie los crmenes que cometiste y que reclame que cuentes lo que sabes y digas qu pas con desaparecidos y bebs nacidos en cautiverio. Es toda la sociedad, incluida tu propia hija, que tambin est reclamando. Hay todo un recorrido y un posicionamiento subjetivo que asumo en relacin a decir en tal caso el que deshonr la familia es l, yo no voy a renunciar a mi historia sino que me la cargo a la espalda y se la trato de transmitir a mis hijos para hacer algo distinto.

T: Por un lado son vistos en las propias familias como los “malos hijos” y por otro hay un rol asignado al colectivo que genera expectativa social. Crees que adems socialmente an los observan con desconfianza?

K: S, primero que el imaginario social nos ubicaba directamente dentro de ese campo de pensamiento y de ese marco ideolgico por ser los hijos. Y esto se remonta a algo mucho ms grande. Digamos que viene con una lgica patriarcal y muy ancestral de lealtades familiares que estn muy instaladas. Hay otro captulo del libro que se llama “La sagrada familia”, conceptualmente porque es una premisa social, cultural, legal.

T: Decas que no haba tanta literatura y otro aspecto es a nivel jurdico, y por eso piden un cambio en el Cdigo Procesal Penal

K: S, se les prohbe a los hijos que puedan declarar o testificar en contra de sus padres, salvo que el delito se haya cometido contra el propio hijo o familiar de igual grado. Una de las primeras acciones que hacemos es pedir que se nos permita declarar el juicio a nuestros padres. Es fuerte el mandato de que tens que ser leal y fiel a tus padres. Nuestro posicionamiento es cuestionado si desobedecemos el mandato familiar y tambin si no nos rebelamos contra ese mandato. Es un lugar realmente incmodo donde el movimiento de derechos humanos que tenemos en Argentina y feminista dan ahora una plataforma para que esto se pueda entrar a discutir. Tiene que ver con superar esos mandatos y esas lgicas muy arraigadas. Se nos ubica en un lugar incmodo, de desconfianza a priori por pertenecer a ese crculo social y por tener la condicin de ser hijos biolgicos.

T: Cmo surge esta demanda?

K: Nos encontramos con algunos casos como el de Pablo Verna que se encuentra con que quera ir a testificar lo que escuch al interior de su casa, de boca de su propio padre, como fuente de prueba incluso y donde la justicia le dice “vos sos el hijo, tens que respetar a tu pap y te tens que callar la boca”, dicho a groso modo. Entonces, en ese debate, tambin sper actual en torno a las lgicas y los mandatos familiares, nos posicionamos y decimos como que tambin somos afectados por estos crmenes de lesa humanidad y queremos hacer nuestro aporte y en caso de tener que declarar, queremos que se nos permita. Es tan daino obligar a declarar a un hijo que no quiere, como negrselo cuando lo quiere hacer. Estamos convencidos de que todo lo que podamos aportar en relacin a la reconstruccin de los hechos y de la memoria colectiva, lo ponemos al servicio de los juicios y de la sociedad en general.

T: Tienen alguna demanda particular para el Estado, ms all del proyecto de ley de reforma del Cdigo Procesal Penal

K: Tenemos varios trabajos as que primero estamos queriendo institucionalizarnos. Hay muchos familiares de genocidas que se acercan queriendo saber sobre sus familiares que han fallecido impunes y necesitan reconstruir esa parte de la historia, como parte de la historia personal. Hay mucho trabajo que sabemos que est para desarrollar y es inexplorado. Despus tenemos otro tipo de reclamos por el tema de los juicios para que nos otorguen beneficios en la ejecucin de las penas.

T: Tu padre conoce la publicacin de este libro? tuviste algn tipo de comentario?

K: Por ahora no, o sea, yo s que no les va a gustar porque ellos prefieren meter todo bajo la alfombra, que esto no se sepa. Incluso la demanda que mi padre redacta est incorporada al libro porque me parece que tambin tiene un valor de testimonio muy grfico sobre cmo piensan estas personas actualmente. Igual hoy estoy distanciada, no tengo trato. No descarto que puedan llegar a iniciar incluso acciones legales o cualquier otra cosa en virtud del enojo que tienen por este libro.