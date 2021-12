analistas estiman que podría sufrir varias modificaciones

“El Presupuesto, como el programa plurianual, va a ser lo que la Argentina le ofrece al Fondo, por lo que es importante lograr un consenso entre los diferentes sectores políticos, y así mejorar la posición del país frente a la negociación con el FMI. A la vez creo que probablemente existan algunas modificaciones al proyecto de ley, pero eso va a estar atado al consenso que lleguen con los distintos sectores. Creo que la oposición va a estar interesada en lograr un acuerdo”. sostuvo Alfredo Schclarek Curutchet actual investigar en el CONICET.

“Los números que plantea Martín Guzmán están sujetos a lo que se pueda arreglar con el Fondo, por lo que creo que lograr un acuerdo es urgente, ya que influirá en la situación externa que tiene el país en términos de financiamiento y de confianza. Después hay que evaluar si es posible cumplir con los números propuestos, por lo que probablemente existan modificaciones” declaró, por su parte, el economista Augusto Soberón.

Ambos analistas se refirieron también al pedido del Fondo para una reducción del déficit fiscal y a la discusión que aún está cerrada para el Gobierno sobre la forma de hacerlo. “Si se hace más lento, la disminución podría lograrse sin tener que hacer un ajuste sobre el gasto, porque a medida que la economía va creciendo va aumentando la recaudación impositiva. Pero si se hace más rápido puede que haga falta algún tipo de ajuste en el gasto y ahí el gobierno no tiene mucho margen”, analizó Schclarek Curutchet.

“Por otro lado -señaló-, en los últimos días apareció como posible discusión la tasa de interés del BCRA, ya que quizá el Fondo pueda pedir una mayor tasa de interés, porque con una suba se hace más atractivo ahorrar en pesos. Considero que el tema es delicado, porque la Argentina, a diferencia de los países desarrollados, tiene un Banco Central con pasivos remunerados, como las leliq o los pases pasivos. En este sentido, cuando uno aumenta la tasa, aumenta el déficit cuasi fiscal, porque aumenta la tasa de interés que hay que pagarle a las leliq y pases pasivos. En consecuencia, aumenta la liquidez en pesos del sistema, lo que se puede traducir en presiones cambiarias y eventualmente en mayor inflación”

Es clave lo que ocurrirá con el gasto, dijo por su parte Soberón. “El tema es que, a mi parecer, el gobierno no quiere modificar el gasto en términos de asistencia social mientras que la oposición tiene otra mirada. La reducción del déficit es un debate importante porque es difícil maniobrar teniendo en cuenta la situación argentina en términos de condicionalidad y en términos de financiamiento” sentenció el economista.

Dólar

El tipo de cambio es otro de los puntos centrales de la discusión, tanto con el Fondo como a nivel parlamentario. “Es que es importante bajar esa brecha, pero no subiendo el tipo de cambio oficial sino bajando el paralelo, el dólar financiero. Si uno mira los indicadores del Banco Central acerca de la competitividad de la economía, no está atrasado el tipo de cambio oficial. En esta situación, achicar la brecha aumentando el oficial con una devaluación discreta no traerá mejoras, sino lo que va a hacer es aumentar la inflación y la inestabilidad financiera, perjudicando la industria exportadora”, dijo Schclarek.

Para Soberón, lo importante para el largo plazo es buscar una salida al cepo cambiario. “No es sano para ninguna economía mantener un cepo por tanto tiempo. Por lo que una vez que se logre arreglar con el Fondo es necesario ver cómo resolver el problema del cepo”.