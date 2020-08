Añatuya ajusta los controles para no terminar como Capital y Banda – MundoPolítico

El Comité de Emergencia Añatuya anunció durante la noche del miércoles un fuerte ajuste en las medidas de control y prevención en toda la ciudad, para evitar a toda costa el ingreso de infectados con covid 19, o bien detectarlos a tiempo para prevenir contagios masivos, como sucedió en Capital y La Banda, donde la libre circulación se limitó de 8 a 18 tras las confirmación de 24 casos positivos en 48 horas y más de cien sospechosos.

Minutos después de la conferencia de prensa que ofreció el gobernador Gerardo Zamora, donde anunció las medidas para las dos ciudades más pobladas de la provincia, el intendente Héctor Ibáñez convocó a los miembros del Comité de Emergencia a una reunión en el Centro de Convenciones Añatuya (CCA), donde se evaluó todo lo que se aplicó hasta el momento y luego se coordinaron más acciones y recomendaciones para resguardar a los añatuyenses.

REUNIÓN DEL COMITÉ DE EMERGENCIA

A través de un comunicado, el comité estableció que en las entidades bancarias, clínicas, consultorios médicos, oficinas públicas, etc. se deberá respetar el distanciamiento y usar el barbijo.

Personal de Calidad de Vida del Gobierno de Añatuya realizará controles permanentes en la ciudad y el que no cumpla con las normas establecidas será sancionado.

Además, la Policía junto a los agentes de Tránsito intensificarán los controles en los accesos a la ciudad de Añatuya.

También se ruega a toda la sociedad colaborar, poniendo en práctica las medidas de seguridad preventiva, distanciamiento social, uso de barbijo lavado de manos frecuentemente.

Advirtieron además sobre la circulación de información falsa que circula por las redes sociales o grupos de mensajería. Señalaron: “Si te llega un audio de whatsapp de alguien que dice saber que va a pasar con la cuarentena o con las personas contagiadas y no puedes determinar fehacientemente que quien ha creado originalmente ese audio sea alguna autoridad sanitaria estatal de la provincia, no lo compartas porque al hacerlo generan pánico, angustia y desesperación. Eso no suma. Sólo hay que compartir datos oficiales”.

Y ratificaron que “el único autorizado en brindar información, en representación del Comité de Emergencia Añatuya es el intendente Héctor Ibáñez.

La nota finaliza recordando que en la ciudad no existen casos confirmados de coronavirus, aunque recuerda que hay 24 personas que se encuentran aisladas preventivamente, 3 en un hotel y 21 en sus casas particulares.