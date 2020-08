Añatuya refuerza sus medidas preventivas

Durante dicha reunión se evaluó todo lo que se aplicó hasta el momento y luego se coordinaron más acciones y recomendaciones para evitar el ingreso del Covid-19 a Añatuya.

Tras conocerse los anuncios del Sr Gobernador, Dr Gerardo Zamora, el Comité de Emergencia Añatuya dispone y aconseja:

1- En las entidades bancarias, clínicas, consultorios médicos, oficinas públicas, etc., se deberá respetar el distanciamiento y usar el barbijo. Personal de Calidad de Vida del Gobierno de Añatuya realizará controles permanentes en la ciudad y el que no cumpla con las normas establecidas será sancionado.

2- La Policía junto a los Agentes de Tránsito intensificará los controles en los accesos a la ciudad de Añatuya.

3- Se ruega a toda la sociedad colaborar, poniendo en práctica las medidas de seguridad preventiva, distanciamiento social, uso de barbijo lavado de manos frecuentemente.

4- Muchas personas que no paran de trabajar está realizando un enorme esfuerzo, la gente de salud, de seguridad y todo el personal que tiene contacto con el sistema, hay un trabajo muy fuerte y serio. Colaboremos todos.

5- Si te llega un audio de WhatsApp de alguien que dice saber que va a pasar con la cuarentena o con las personas contagiadas y no puedes determinar fehacientemente que quien ha creado originalmente ese audio sea alguna autoridad sanitaria estatal de la provincia: No lo compartas porque al hacerlo generan pánico, angustia y desesperación. Eso no suma. Sólo hay que compartir datos oficiales.

6- El único autorizado en brindar información, en representación del Comité de Emergencia Añatuya, es el intendente Héctor Ibáñez.

7- En Añatuya no hay coronavirus.

Son 24 personas las que se encuentran aisladas preventivamente (3 en un hotel y 21 en sus casas particulares).