Anchaba: «No podemos cerrar la paritaria porque la patronal no atiende el pedido»

El sindicalista Juan Anchaba, explicó el problema generado por el faltante de cubiertas neumáticas y sostuvo que «la patronal ha intentando cerrar la paritaria unilateralmente». Por otro lado, denunció situaciones de agresión y discriminación en el medio de los reclamos. «La violencia fue una política de las patronales durante todo este conflicto», subrayó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Qué expectativas tienen de la reunión en el Ministerio de Trabajo?

Venimos de más de 20 audiencias en la cuales las patronales no dan respuestas positivas. Pero nos presentamos porque nosotros queremos buscar una solución al conflicto. Esta será una audiencia más, donde veremos si las patronales modifican la propuesta.

Los motivos detrás del conflicto

¿Cree que es distinta la situación de la paritaria del sindicato de neumáticos en comparación con otras actividades económicas? ¿Y por qué se destaca tanto esta discusión?

Venimos de un contexto donde las empresas han tenido un enorme crecimiento, que se dio particularmente en la pandemia por el esfuerzo de los trabajadores cuando nos declararon esenciales. Se generó el fenómeno del faltante de cubiertas, entonces, al poner un esfuerzo tan grande, hemos implementado un pedido de aumento del salario real, que son puntos por encima de la inflación.

También hemos planteado un adicional por trabajo de fin de semana, ya que son siete días seguidos nuestra rotación, desde la mañana hasta la noche, e incluyendo feriados. Pese a esto, las patronales se niegan a atender el pedido de los trabajadores.

¿Es distinto el caso de los neumáticos al de otras actividades?

Son situaciones particulares. En otras industrias ya están acordando y acá no podemos cerrar la paritaria porque la patronal no atiende el pedido. Han intentando cerrándola unilateralmente, cosa que no ha pasado en otros gremios.

El trasfondo del reclamo salarial paraliza la producción nacional de neumáticos

Ningún otro gremio tomó el Ministerio de Trabajo. Evidentemente ustedes tienen una actitud que se recorta de todas las demás.

Nos intentan cerrar la paritaria de una forma unilateral y el Ministerio, que es el que tiene que intervenir, no lo hace. Y, en ese sentido, como negociadores, nos quedamos en la sala de negociaciones esperando una respuesta.

Faltante de neumáticos

Por qué no se resolvió el problema de los neumáticos

Para darle marco a este conflicto: Hay 3 fábricas de neumáticas en el país, ¿cuántos empleados hay en cada una? ¿Qué porcentaje del total de la fabricación de cubiertas cubre cada una?

Somos alrededor de 5 mil trabajadores nucleados en esas 3 fábricas, alrededor de 1500 en cada planta. Lógicamente, la producción se ha reducido mucho por las medidas de fuerzas que venimos tomando. Pero, en general, se producen entre 10 y 12 mil cubiertas, en una condición normal, en cada fábrica.

Fate es una industria nacional, Bridgestone es la que más importa y Pirelli tiene una parte mínima que exporta. Después es todo para consumo interno de las automotrices.

Teniendo 5 mil empleados siguen siendo un gremio chico industrialmente. ¿Tienen presiones de los otros sindicatos pidiéndoles que, de alguna manera, den por concluido este conflicto?

Creo que todo lo contrario, presionados se tienen que sentir otros sindicatos. Nosotros estamos haciendo un pedido justo, que es un incremento para salir de una situación salarial adversa, que se le viene generando a los trabajadores de neumáticos desde hace décadas. Y en un contexto donde las patronales, por los beneficios aduaneros y los tipos de cambio, se fueron beneficiando y tuvieron una enorme crecimiento.

Conflicto de los neumáticos: nueva reunión en Trabajo por las paritarias del sector

Y, en ese sentido, estamos haciendo un pedido moderado, que es un aumento del salario real, que son 5 puntos por encima de la inflación. Aún no cerramos la paritaria 2021-2021. Es moderado teniendo en cuenta todo lo que trabajamos.

¿Por qué cree que son la tapa de todos los diarios y es tan diferentes a los demás?

Sí, se hizo muy mediático. Hay un faltante de cubiertas generada por la pandemia, que luego se fue profundizando. Y, obviamente, un factor son los trabajadores, porque si hoy las cubiertas faltan no es porque no queremos trabajar, es por un fenómeno que se generó antes. Hay presiones de automotrices y del Gobierno, que hasta el día de hoy no intervino.

Cómo afecta el faltante de neumáticos a las empresas

La visión sindical del caso

Yendo a lo más personal, ¿hace cuánto trabaja en la fábrica de Pirelli? ¿Qué estudió?

Estoy en la parte de producción y cumplo un cargo en el sindicato desde el 2016. Y desde el 2012 que trabajo en Pirelli. Antes pasé por diversos trabajos, pero fuera de la industria automotriz. Tengo el secundario completo.

Pirelli frenó su producción y las 3 fábricas que producen neumáticos en Argentina están paralizadas

Podría contarnos, si no le molesta, su visión política. ¿A quién voto? ¿Qué piensa del actual gobierno y del anterior?

Nosotros somos un sindicato en el cual reivindicamos la lucha de los trabajadores. Dentro de esa organización hay diferentes visiones políticas y personales. En lo particular, yo soy militante de izquierda.

¿Fue delegado anteriormente en Pirelli?

Tuve postulaciones, pero no me han dejado llegar.

Cómo se podría destrabar el reclamo

Claudio Mardones (CM): Durante todo este proceso, el sindicato ha denunciado distintos ataques, desde incursiones de la policía a las platas hasta agresiones verbales del personal. ¿Qué sucedió exactamente?

El hecho más grave fue en la fábrica Bridgestone, donde al Secretario Adjunto Nacional lo han discriminado racialmente. Personal jerárquico le dijo que pertenece a otra etnia y, por tanto, no podían compartir el mismo lugar.

Lo hemos denunciado en todos lados y nadie a intervenido. De hecho, dada esa denuncia nuestro compañero se encuentra fuera de la planta, mientras que el personal jerárquico está adentro.

En Pirelli han militarizado la planta con policías de diferentes fuerzas manejándose adentro. En Fate han mandado a que cruce un camión para romper la manifestación, poniendo en riesgo a un compañero, al que de milagro no lo atropellaron. Esos hechos de violencia fueron una política de las patronales durante todo este conflicto.

Para De Mendiguren, el sector de los neumáticos “tiene muy buenos salarios”

CM: Si la negociación continúa estancada, ¿cómo van a continuar con el plan de lucha?

Las platas seguirían paradas, no van a arrancar hasta que no respondan al pedido de los trabajadores. Nosotros nos estamos manifestando en la puerta de la plata, acompañando todas la medidas. Y nos estamos movilizando masivamente al Ministerio con diferentes organizaciones sindicales, sociales y solidarias, que entienden el pedido de los trabajadores.

De Mendiguren, secretario de Desarrollo Industrial, dijo que «los trabajadores del sindicato de neumáticos son los mejores pagos del país». ¿Es así?

No sé de dónde lo sacó. Nuestro sueldo promedio es de alrededor de 125 mil por mes. De hecho, un trabajador calificado de la fábrica Pirelli, que es la que menos gana del gremio, cobra 490 pesos la hora.

