Andrés Larroque contrajo coronavirus y se encuentra aislado – Télam

Por contacto estrecho con un compaero que dio positivo de Covid-19, me encuentro aislado desde el jueves a la tarde. Me realic el hisopado y hoy me dieron el resultado positivo.

Estoy bien, tomando todos los recaudos necesarios. El virus no termin, sigamos cuidndonos.

Andrs Larroque (@larroqueandres) January 25, 2021