Andújar y Copetti aceleran a fondo

El defensor del título, a bordo de su Yamaha YFM 700 R del 7240 Team, marcó 5:12:20 para recorrer los 465 kilómetros de especial fijados entre Al Qaisumah y Riyadh, capital de Arabia Saudita.

El bonaerense llegó con una diferencia de +1:52 respecto del ruso Aleksandr Maksimov (Yamaha), número 1 de un podio que se completó con el francés Alexandre Giroud (Yamaha Racing SMX Drag’on).

Las posiciones de la cuarta etapa no alteraron el orden de la clasificación general en la categoría: Copetti (Yamaha Rally Team), de 46 años, que corre su décimo Dakar bajo bandera estadounidense, manda con un acumulado de 19:25:41.

Giroud es segundo (+14:20), Maksimov tercero a 24:55 y Andújar ocupa el cuarto escalón (+29:08), después de dos victorias parciales (etapa 1A y 2), un décimo, un tercer y un segundo puesto como resultado de los parciales.

En motos, el argentino Kevin Benavides (Red Bull KTM Factory Racing) tuvo su peor día luego de clasificarse 16to. a 17:42 del español Joan Barreda (Monster Energy Honda), que ganó su segunda etapa de esta 44ta. edición del rally más extremo del planeta.

El piloto valenciano llegó escoltado por su compañero de escudería, el chileno Pablo Quintanilla (+4:37) y el italiano Danilo Petrucci (Tech 3 KTM, +6:53).

El salteño Benavides retrocedió del octavo al décimo lugar en la tabla global del Dakar, con distancia de 25:12 respecto del británico Sam Sunderland (Gas Gas Factory Racing), séptimo este miércoles en el cuarto parcial.

No fue la actuación esperada la del campeón, Kevin Benavides: «Ha sido una etapa bastante dura, muy larga,y al principio hemos fallado un poco, estaba muy frío a la mañana y no podía manejar del frío que tenía en las manos», admitió el piloto de KTM

«Después me empecé a sentir mejor, me fui soltando y pude empujar, y tuve algún pequeño error de navegación porque estuvo bastante difícil, pero en general fue un buen día, tal vez no en resultados, pero mis sensaciones fueron positivas», expresó Kevin.

Luciano Benavides (Husqvarna), hermano menor de Kevin, tuvo su jornada más positiva en la competencia, al ingresar sexto (+9:55) por encima del líder de la categoría, y en la general ocupa el 20mo. escalón.

«Ya era hora -dijo Luciano Benavides al cabo de la etapa- porque comencé de menor a mayor, el primer día terminé 40 por ese error del roadbook y nos lo tuvimos que comer igual, y en la segunda etapa mejoramos, pero tampoco tanto».

De su buena actuación de hoy, Benavides destacó que «volvimos a progresar, hoy me sentí bien y tuve una buena navegación, enfocada en la hoja de ruta. Trabajé con mucha consistencia en toda la etapa, muy cómodo, y logré un buen funcionamiento».

Otro argentino que sufrió un retroceso fue el mendocino Lucio Álvarez (Overdrive Toyota) en autos, al pasar del tercer al quinto lugar de la clasificación acumulada tras ingresar décimo en la cuarta etapa a +12:06 del local Yazeed Al Rajhi (Overdrive Toyota).

Un puesto por arriba, en el noveno, llegó su comprovinciano Orlando Terranova (Provide), octavo de una divisional que domina el qatarí Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing), hoy segundo por delante del francés Sebastien Loeb (Prodrive).

El lituano Benediktas Vanagas viajaba a toda velocidad con su Toyota Hilux T1+ por el desierto cuando se encontró un montículo de arena, el cual hizo que las suspensiones de la camioneta llegaran a tope y eyectaran la unidad hacia adelante dando vueltas de campana.

La máquina dio seis tumbos en su trayecto y cayó sobre sus cuatro ruedas. Por fortuna, el habitáculo no sufrió daños, lo que hizo que Vanagas y su navegante Filipe Palmeiro salieran ilesos del incidente.

El quinto parcial de este jueves, con salida y llegada en Riyadh, será el tercero en disputarse con forma de bucle. El circuito se compondrá de 346 kilómetros computados y 214 de enlace.

El Dakar 2022 se desarrollará hasta el viernes 14 de enero, dividido en 12 etapas, con un recorrido total de 8.000 kilómetros (4.300 cronometrados).

Esta edición pone en marcha la primera fase del programa «Dakar Future», que marca como objetivo conseguir un 100% de vehículos con bajas emisiones de carbono para 2030.

En esa transición energética, las novedades de este año son la implementación de motores híbridos en coches y camiones y la instalación de campamento con empleo de energías renovables.