Aníbal Fernández apuntó a Larroque y advirtió que Alberto Fernández no se baja

La interna del Frente de Todos sigue al rojo vivo y la temperatura sube a medida que se acercan las PASO de agosto. Mientras el kirchnerismo insiste para que el presidente desista de la reelección y se postule la vicepresidenta, Aníbal Fernández apuntó contra el ministro de Desarrollo de la Comunidad de Buenos Aires, Andrés «El Cuervo» Larroque, vocero de facto contra la candidatura del jefe de Estado.

En línea con las declaraciones de la vocera presidencial Gabriela Cerruti, el ministro de Seguridad de la Nación les pidió a “las personas encumbradas en la provincia de Buenos Aires” que dejen de “fastidiar” al presidente Alberto Fernández para que baje su candidatura.

«Van a tener que ir a una PASO«, advirtió Aníbal Fernández este viernes 10 de marzo en diálogo con Gustavo Sylvestre en Mañana Sylvestre (Radio 10).

Al ser consultado sobre la necesidad del Frente de Todos de superar las discusiones internas con el objetivo de derrotar a Juntos por el Cambio en los comicios, el exjefe de Gabinete aseveró: «Absolutamente, y que comience por el fuego amigo y por los propios, que no han parado de hacerle daño y agravios al presidente de la Nación«.

Sin dar nombres propios, Fernández profundizó en detalles: «Comencemos por todos los lugares para poner la pelota en el piso y que varias de las personas encumbradas en la provincia de Buenos Aires dentro del FdT dejen de fastidiar y de meterse en la gestión nacional. Nada quieren hacer, solo lesionar al Presidente para que eventualmente el Presidente, hastiado de esa canallada cotidiana, decida correrse”.

No obstante, el ministro de Seguridad, adelantó: «Que no lo sueñen, eso no va a suceder. Van a tener que ir a una PASO y en la PASO que se presente quien quiera».

Acto seguido, planteó que sería bueno que «todos se “propusieran hacer lo mismo”, que para él es «olvidar la interna y trabajar para componer una propuesta inteligente que realmente llame la atención del electorado».

Las declaraciones de Fernández se dan luego de las de Cerruti, quien cuestionó las críticas de Larroque y afirmó: «Hay millones de personas que integran la coalición, no podemos responderles a todos. El Presidente no responde declaraciones de un ministro de una provincia”.

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, también puso en tela de juicio a Alberto Fernández. «Viendo los movimientos eclécticos y confusos que viene realizando, a mí me quedan dudas de que el Presidente tenga la intención de que el peronismo gane. Si no, no se comprende lo que está haciendo», comentó en diálogo con El Destape Radio.

Escalada de narcoviolencia en Rosario

“Nosotros, desde el primer día que hablé con el gobernador, comenzamos una planificación de tareas que hasta ahora venimos cumpliendo a rajatabla, porque más o menos teníamos todos en claro lo que teníamos que hacer y a dónde estamos yendo. Ese análisis nos fue dando la razón en muchas cosas”, indicó el ministro tras la llegada de las fuerzas federales y el ejército a Rosario.

En esa línea comentó cómo seguirá el procedimiento para tratar de controlar la escalada de violencia: «Ahora llega una segunda etapa. Había que mandar a este personal. Algunos dicen: ‘Es porque pasó lo de Messi’. No tiene nada que ver con lo de Messi esto. Si coincide, coincide. Yo no puedo estar definiendo las decisiones políticas por un gesto de tal o cual manera. Si otros lo hacen, que lo hagan. Yo no hago eso».

¿Qué había dicho Larroque?

Andrés «Cuervo» Larroque, ministro de la Comunidad de Buenos Aires y referente de La Cámpora, volvió a manifestar sus diferencias con una postulación de Alberto Fernández para las primarias peronistas y calificó la idea de «surrealista». «En el peronismo si el presidente hizo las cosas bien se da de hecho que relige y yo estaría pegando afiches por la reelección de Alberto y no está eso, no se observa, no se palpita”, expresó.

El dirigente cercano a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner continúa con su postura de echar por tierra el deseo de reelegir del Presidente y planteando que existe una proscripción política contra su jefa política, algo que se manifestará con mayor fuerza el 11 de marzo cuando realice un acto militante con su espacio La Patria es el Otro en Avellaneda.

”Alberto tiene un rol para jugar, no creo que sea el de ser candidato y mucho menos en una PASO, me parece surrealista”, analizó, planteando por enésima vez que es «muy difícil» hacer campaña en una interna contra el mandatario nacional.

“Seamos humildes, todos. Alberto y todos deberíamos pensar cómo generamos la mejor oferta electoral. El tiene un rol en lo que viene, hay que buscarlo”, ahondó el secretario general camporista.

Al igual que Cristina Kirchner, Larroque remarcó que hubo errores que desencadenaron en la derrota electoral del 2021, en ocasión de las votaciones legislativas, y consideró: “Hoy si me traen una persona que votó al Frente de Todos en 2019 y dice que está contenta yo le doy un premio, creo que nadie está contento con la situación. Las elecciones no se ganan planteando atenuantes, sino generando esperanza».

