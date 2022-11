Aníbal Fernández coincide ‘con la mayoría de las cosas’ planteadas por la Vicepresidenta

Aníbal Fernández destacó la «vocación» de la vicepresidenta. Foto Varela Julián.



El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, sostuvo este viernes que coincide «con la mayoría de las cosas» que fueron planteadas por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante el discurso que realizó este jueves en La Plata en un acto por el Día de la Militancia, y aseguró que en las fuerzas de seguridad federales a su cargo no existe la visión de «no cumplir con lo que hay que cumplir».

«El discurso de Cristina me gustó. Se plantearon cosas importantes y yo no puedo ocultar el amor y el cariño que siento por ella. Es mi familia, vengo de ahí y no me pienso ir de ahí. Coincido con la mayoría de las cosas que dijo», afirmó el ministro en declaraciones a Radio 10.

Aníbal Fernández destacó la «vocación» de la exmandataria de «expresarse lo más amplío posible y discutir temas espinosos».

Por otra parte, al ser consultado por el pedido de la Vicepresidenta de terminar con el debate entre mano dura y garantistas, Fernández sostuvo que “coincide al 100%” con esa postura.

«No puedo ocultar el amor y el cariño que siento por ella». Foto Eva Cabrera.

«En los 14 meses que estamos (frente al ministerio) no hemos tenido ni una sola denuncia por violencia institucional. En cuanto al garantismo y lo que quieren insinuar con eso, no tenemos esa visión. Si hay que actuar, se actúa, cumpliendo con lo que dice la ley», remarcó.

En tanto, el ministro sostuvo que «una de las diferencias» que tiene con lo planteado por la Vicepresidenta en su discurso tiene que ver con las fuerzas policiales. «Ella dice que la fuerzas se conducen solas y no coincido. No me meto con las provinciales ni la de Ciudad, pero en las cuatro federales que me tocan, las decisiones las toma un civil que soy yo y la ejecutan los profesionales que son los policías. No tenemos esta visión de dar ventajas o no cumplir con lo que hay que cumplir», aseguró.

Finalmente, Aníbal Fernández consideró que «todos los días hay algo para cambiar o mejorar» y sostuvo que no existe «la sociedad sin delito» pero señaló que eso no significa que «se permitan cosas que antes no se permitían».

«Las fuerzas son una parte de la solución, pero también son una parte del problema si no se subordinan al poder civil» Aníbal Fernández

«Hace 10 días detuvimos, con colaboración de las policía uruguaya y peruana, al narco más buscado de Argentina desde hace cinco años. Lo encontramos nosotros. Si te pones las pilas, lo podes hacer», completó.

En su discurso de este jueves, la Vicepresidenta definió a la inseguridad como una «deuda» de la democracia y postuló avanzar en acuerdos que permitan delinear políticas de seguridad que eviten la «autonomización» de las fuerzas y garanticen su control civil.

«Las fuerzas son una parte de la solución, pero también son una parte del problema si no se subordinan al poder civil», declaró y se preguntó por qué no desplegar gendarmes en el conurbano bonaerense para poner la mirada en «esos lugares que están sufriendo» la inseguridad, en vez de mantener a los efectivos en la Patagonia, donde «no sabemos qué están haciendo».

Con todo, marcó como prioridad el «orden de una sociedad con padres y madres que trabajan y con chicos que van a estudiar y vuelven a comer a sus casas, no en las escuelas o en los merenderos».