Aníbal Fernández dijo que Lula le pidió al Presidente que lo acompañe en la reunión con entidades de DDHH

Foto archivo: Leo Vaca.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo este sábado que fue Lula quien le solicitó al Presidente «si se podía utilizar algún salón de la Casa de Gobierno» para reunirse con los organismos de derechos humanos, afirmó que en ese encuentro el jefe de Estado participó porque el propio Lula «le pidió que lo acompañara» y sostuvo que en la Casa Rosada «no hay vocación de perjudicar» a su par de Interior, Eduardo ‘Wado’ De Pedro.

Fernández hizo estas afirmaciones al ser consultado por la radio AM750 y por el canal de noticias C5N por el supuesto descontento que generó en la cartera de Interior que el ministro y dirigente kirchnerista no haya sido invitado a formar parte de la reunión entre Lula y las personalidades de los DDHH, concretada durante la reciente visita del líder brasileño, una versión que circuló a partir de trascendidos y sobre la que Aníbal Fernández dijo este sábado que los organismos, en todo caso, «se hubiesen encargado de sumarlo y no hubiera habido ningún problema, y así no sucedió».

«Al Presidente le pidieron un lugar para reunirse con los organismos de derechos humanos; el Presidente facilitó un lugar en Casa Rosada y el Presidente de Brasil invitó al Presidente argentino a que formara parte de esa reunión y así fue. No hubo ninguna vocación de perjudicar a nadie», aseguró el ministro de Seguridad, quien por otro lado remarcó que no tiene «ningún problema personal con Wado» sino «una buena relación personal».

Sin embargo, al referirse a De Pedro, Aníbal Fernández declaró que a él no le «satisfizo para nada» el contenido de «las expresiones» vinculadas a este episodio que se atribuyeron a la cartera de Interior, y agregó que en su visión el ministro «no es quien para pedirle al Presidente determinadas explicaciones».

Y luego declaró: «Si no lo invitaron, no sé quién no lo invitó, y tampoco sé si tiene que estar en una reunión en la que el Presidente de Brasil quiere reunirse con los organismos de derechos humanos y le pide al Presidente (argentino) que lo acompañe».

Por otro lado, el ministro de Seguridad se refirió a la situación interna del Frente de Todos y a cuál será su estrategia electoral, una cuestión en la que reivindicó la idea de que si Alberto Fernández llegara a postularse a la reelección debería hacerlo sin competencia, sin que otro dirigente del espacio oficialista se presente a las PASO.

En tal sentido, en una de las las entrevistas le preguntaron por unas declaraciones recientes del gobernador chaqueño Jorge Capitanich, quien planteó que «si el Presidente tiene la voluntad de ir por la reelección, ningún ministro ni representante del espacio debería competir».

Aníbal Fernández dijo estar de acuerdo con la tesis de Capitanich, y exhortó al resto de la dirigencia del FdT a asumir la misma postura: «El peronismo siempre ha sido en eso muy consecuente. Lo hemos sido y debemos bregar por ello, porque (antes) salía solito sin ningún esfuerzo».

«En este país queda muy claro que el único que puede competir con seriedad es el Presidente de la Nación y yo apuesto a esa decisión. Los otros (los otros aspirantes a competir por la candidatura presidencial) puedan tener vocación de querer hacerlo. Si tienen esa vocación, en junio se inscriben como tal, compiten y se sacan las ganas», insistió el dirigente quilmeño.