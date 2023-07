Aníbal Fernández: «Habrá que ir a ver a los que no acompañaron»

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, buscó minimizar el desempeño electoral del peronismo en Santa Fe, que en las elecciones de este domingo 16 de mayo quedó en segundo lugar, a más de 30 puntos de diferencia con Unidos para Cambiar Santa Fe, el espacio de Juntos por el Cambio. «Es una interna, no indica nada a futuro», dijo.

El funcionario nacional sostuvo este lunes 17 de julio que las PASO en esa provincia «se están mirando como si fuesen una pre-elección, pero la PASO es una interna, cada uno resuelve en ese marco lo que se le antoja y no indica nada a futuro«.

Fernández, que fue designado por el presidente Alberto Fernández para estar al frente de la intervención del Partido Justicialista de Jujuy, sostuvo que en Santa Fe quedó definido un candidato que «es Marcelo Lewandowski, quien me merece mucho respeto».

Quién es Maximiliano Pullaro, el exministro que se impuso a Losada en la interna santafesina de JxC

En ese marco, el ministro indicó que tras la derrota electoral «habrá que ir a ver a los candidatos que no acompañaron», sin dar nombres o mayores precisiones.

Consultado en La García (Radio AM 750), Fernández señaló que el instrumento de las PASO sirve porque «si se mete la mano y se decide un candidato no tarda en aparecer el conflicto», en sintonía con su opinión respecto de las Primarias a nivel nacional. «Se tiene que discutir y dejar de tenerle miedo a la participación de afiliados y no afiliados», manifestó.

Aníbal Fernández buscó despegar el fracaso peronista en Santa Fe del escenario nacional.

Consultado respecto a lo que tiene que hacer el peronismo santafesino para llegar más competitivo a las generales provinciales de septiembre, dijo: «Habrá que tratar de tener un pensamiento basado en propuestas que llamen la atención del electorado y que vayamos pensando en llegar a ese punto«.

A su vez, sobre la fuerte crisis interna que vive en peronismo en Santa Fe, con candidatos múltiples jugando de manera dividida, Fernández señaló que «es muy difícil andar llamando a cada uno de los que se dividió y arengarlos para que se junten». «Tiene que haber vocación para pensar realmente que les interesa ir juntos», manifestó el funcionario y dirigente justicialista.

La intervención del PJ Jujuy

La semana pasada, el presidente Alberto Fernández, en su calidad de presidente del Partido Justicialista, decidió decretar la intervención de la sede Jujuy del partido, a partir del apoyo de esa filial para que avance la reforma exprés de la Constitución empujada por el gobernador Gerardo Morales.

En ese marco, Fernández dijo que mañana se reunirá con Gustavo Menéndez, quien lo secundará en la intervención, para definir pasos a seguir. No quiso estimar qué decisiones comenzará a tomar, aunque dijo que «se debe escuchar a todos», y en eso incluyó al hasta ahora presidente del partido en la provincia, Rubén Rivarola, señalado por la complicidad con Morales.

Alberto Fernández ordenó la intervención del Partido Justicialista de Jujuy

«A Rivarola no lo conozco, pero me imagino que hablaremos. La intervención es por 360 días, sin meternos nada más que en lo que nos pidieron. Muchos compañeros jujeños a quienes conozco hace muchos años me mandaron mensajes directos porque tienen mi teléfono, que no cambio hace 25 años, y otros a través de terceros me han hecho llegar su afecto, cariño y puesta a disposición», expresó el presidente.

Fue luego de declaraciones de la dirigente peronista local Liliana Fellner, vicepresidenta primera del PJ jujeño, quien mostró su rechazo a la imposición de dirigentes de Buenos Aires para el espacio y dijo que se trató de una reacción ante la elección de los candidatos del espacio. «No tengo nada que ver con la elección de candidatos en Jujuy. Fellner me conoce lo suficiente como para saber lo que pienso«, dijo Fernández.

Rubén Rivarola, hasta ahora presidente del PJ Jujuy.

«Me parece un horror que el peronismo no esté a la altura de las circunstancias poniendo las cosas en su lugar en Jujuy», lanzó Fernández al ser consultado respecto de los hechos de violencia institucional que vive la provincia desde hace semanas.

Custodia de PFA en la Universidad de Jujuy

El último episodio fue la violación de la autonomía universitaria, luego de que efectivos de la policía provincial ingresaran al edificio de la Universidad Nacional de Jujuy durante una sesión ordinaria del Consejo Superior, el 12 de julio pasado. «La autonomía fue un logro del siglo pasado que ha llenado de orgullo al radicalismo y se ve vulnerada por alguien que evidentemente dio instrucciones para el ingreso como si no pasara nada», dijo el ministro de Seguridad.

Guillermo Snopek acusa a Recalde y a Mayans de ser aliados de Morales

En esa línea, contó que tras un pedido del Rectorado, el edificio universitario se encuentra custodiado por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA).

Mientras tanto, Aníbal Fernández volvió a cuestionar la reforma constitucional. «En otras provincias ha llevado un año, con lo cual sacarla en cuatro días, a los tortazos, me parece una falta de respeto«, opinó.

