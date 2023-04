Aníbal Fernández respaldó a Alberto y fulminó a Wado de Pedro por «desubicado»

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, afirmó este miércoles 5 de abril que el titular del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, fue «absolutamente desubicado» al criticar al presidente Alberto Fernández por su aparente estrategia de ir a las PASO para definir a un candidato.

Luego de que el dirigente kirchnerista señalara que habrá PASO por decisión «unipersonal» del jefe de Estado, Aníbal salió al cruce y señaló: «Parece ser que el ministro del Interior no sabe que el Presidente es el que tiene las decisiones para, en todo caso, modificar el tratamiento en extraordinarias».

Fuego cruzado entre Aníbal Fernández y Eduardo «Wado» de Pedro.

Al ser consultado sobre si le parecía «normal» que un funcionario cuestionara al Presidente, expresó: «No, no me parece normal, me parece absolutamente desubicado».

«No es Wado el que lo decide, lo decide la ley y la ley ya estaba establecida. El Presidente no hizo un decreto con el cual incorporase ese tema para tratar en extraordinarias, ergo estaba el tema establecido. No es una decisión del ministro del Interior, es una decisión de la ley de los argentinos», dijo Aníbal Fernández sobre las elecciones primarias.

Qué había dicho ‘Wado’ de Pedro sobre Alberto Fernández

Este martes por la noche, De Pedro advirtió que «el Presidente diseñó una estrategia donde muchos sectores del Frente le pidieron discutirla».

«No hubo ni existió el ámbito, con lo cual la situación que tenemos hoy es producto de la decisión unipersonal del Presidente, que nos llevó hasta acá con su decisión estratégica; y lo que nos queda hoy es eso, ir a una elección en la que haya PASO (Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias), donde el Presidente se va a presentar», resaltó el titular del Interior en declaraciones a C5N.

Y agregó: «Con lo cual sería muy bueno que el Presidente se presente, que el resto del Frente de Todos pueda armar una alternativa y la gente pueda definir cuál es el mejor candidato o candidata».

Alberto Fernández y Wado de Pedro. Foto: Télam

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, aseguró este miércoles que el Frente de Todos podría competir con «dos o tres fórmulas» en las PASO, luego de que el sector más cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner aceptara la posibilidad de definir a un postulante en la instancia de primarias.

Sus palabras se conocieron después de que el ministro del Interior, Eduardo «Wado» De Pedro, afirmara que por decisión del jefe de Estado habrá PASO, pero se quejó porque su espacio no tuvo posibilidad de dialogar al respecto.

Rossi señaló, en ese marco, que es posible que el oficialismo proponga un escenario con «dos o tres formulas que compitan» en las primerias para definir al postulante nacional.

A su entender, «la dinámica interna puede llevar a que hayan dos o tres formulas que compitan en una PASO».

Agustín Rossi. Foto: Twitter

En declaraciones radiales expresadas en El Destape Radio, subrayó que lo ideal sería que «haya una PASO, que haya un código de convivencia, que haya un reglamento de esas primarias que diga cómo se van a distribuir los cargos legislativos».

«Si en una provincia hay un acuerdo de quién tiene que ser el candidato a gobernador, que ese candidato a gobernador vaya incluido entre los distintos candidatos a presidente. Me parece que eso debería trabajarse. Tenemos que cumplir plazos», indicó el santafesino.

Además, analizó la problemática para cumplir con los plazos en la Cámara baja: «Tenemos que cumplir plazos, en este mes de abril, para convocar al congreso. El congreso tiene que autorizar al partido Justicialista para hacer el frente y ya estamos en tiempo de descuento».

El titular de ministro hizo también un análisis de las posibilidades electorales del oficialismo y consideró que «el único espacio político que tiene garantizado estar en el balotaje este miércoles es el Frente de Todos, por el piso histórico del peronismo».

En ese sentido, apuntó contra el diputado de La Libertad Avanza Javier Milei y evaluó que «claramente un peligro porque es un fascista que defiende la dictadura militar, que basa su propuesta en el odio y el rencor».

