Aníbal Fernández se reunirá con las cúpulas de las fuerzas de seguridad y con Perotti – Télam

Fernndez se reuni con su antecesora para acordar el traspaso.

El designado ministro de Seguridad de la Nacin, Anbal Fernndez, asegur este lunes que apuntar a darle garantas a las personas “para que puedan salir y volver a sus casas sin contratiempos“, adelant que convocar a una reunin con jefes de las las cuatro fuerzas de seguridad y dijo que tomar contacto con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, para analizar la situacin de la provincia.

As se pronunci al ingresar a la Casa Rosada, antes de prestar juramento ante el presidente Alberto Fernndez.

Hoy a la maana Fernndez y la ministra saliente, Sabina Frederic, mantuvieron una reunin para analizar los detalles de la gestin y avanzar en el proceso de traspaso, informaron fuentes de la cartera.

El encuentro entre ambos funcionarios se inici a las 10.30 y finaliz cerca de las 12 en la sede de la cartera de Seguridad, en el barrio porteo de Recoleta, horas antes de la jura de esta tarde.

Al ingresar a Casa Rosada, Fernndez adelant que maana podra mantener una primera reunin con los representantes de las cuatro fuerzas.

Fernndez anticip que el sbado ltimo se comunic con los jefes “de las cuatro fuerzas” y les anticip que no cambiar “las cpulas”.

“En un ratito seguramente le pida a nuestra gente que haga reuniones para el da de maana con las cuatro fuerzas”, detall.

Adems, resalt sus expectativas por su nuevo rol: “Que el presidente de la Nacin me convoque para ayudarlo en una tarea como sta me hace muy feliz. Me gusta mucho quines fueron convocados, los conozco y s lo que se puede hacer con ellos. Eso me satisface”, declar a TN.

Tambin adelant que su objetivo en la gestin del Ministerio de Seguridad apuntar a “que todos los que salen a trabajar a la maana puedan ir y volver sin ningn contratiempo”.

El prximo ministro confirm que hoy a las 7 mantendr una reunin con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, para trabajar sobre la situacin de la provincia.

“Me tengo que sentar con el gobernador (Perotti) y con (el director provincial del Organismo de Investigaciones del MPA, Marcelo) San, que conoce el tema y trabaj conmigo”, marc.

Respecto a la designacin de Juan Manzur como Jefe de Gabinete, determin que “es excelente” y subray: “Es un gobernador y representa la fuerza de los gobernadores que tienen mucha potencia”.

La ltima semana, cuando se conoci el desplazamiento de Frederic, la funcionaria haba publicado en sus redes sociales un agradecimiento al mandatario y su equipo.

“Es un honor para m haber sido parte del equipo de @alferdez desde el inicio de su gestin. Agradezco a las y los trabajadores del @MinSeg y de las Fuerzas la oportunidad de contribuir a una seguridad federal y democrtica por la cual seguir trabajando y militando”, sostuvo Frederic.