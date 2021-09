Anne Hidalgo, la alcaldesa gaditana de París que asume el difícil reto de competir con Macron y Le Pen

Anne Hidalgo quiere competir aunque es consciente de la dificultad. La actual alcaldesa de París, de raíces gaditanas, se ha lanzado a la carrera hacia el Elíseo en 2022, aún consciente de que tendrá que batirse con Emmanuel Macron y Marine Le Pen y también de que su formación, el Partido Socialista, no es en una buena posición en las encuestas. Además, la batalla electoral será entre verdaderos cabezas de cartel: a la propia Hidalgo, Macron y Le Pen hay que añadir también al ex negociador jefe de la UE para el brexit, Michel Barnier, y al líder de la izquierda antisistema, Jean Luc Melenchon.

Hidalgo nació en San Fernando y nieta de un represaliado por el franquismo e hija de inmigrantes económicos que se instalaron en Francia cuando ella tenía dos años y francesa por elección. Pero no olvida sus raíces y hace constantes referencias a su origen español. Llegados a este punto, la alcaldesa de París, que ocupa el cargo desde 2014, es el principal activo político de unos socialistas que llevan años navegando prácticamente en la nada y cuyos votantes, desencantados, se han sumado al proyecto de Macron.

Precisamente ese hastío del votante de izquierda es el que quiere paliar Hidalgo con un mensaje progresista, moderno y ecologista, con la idea también de sumar a los Verdes -que tienen que elegir todavía a su candidato- y lanzar una candidatura unitaria de izquierdas. Solo así tendría alguna opción de poder pelear por estar en la segunda vuelta. No será sencillo, pero Anne Hidalgo cree que es ahora o nunca.

“Debemos transformar nuestro modo de vida y nuestra economía, porque el planeta es nuestro único refugio y fuente de vida“, dijo Hidalgo en el acto en el que confirmó su candidatura, rodeada del resto de alcaldes de su partido. “Quiero que estas mamás que educan solas a sus hijos no queden abandonadas a la precariedad y a la inseguridad. Estas mujeres que lo pasan mal, peor remuneradas que los hombres, obtendrán por fin la igualdad plena y entera de salarios”, añadió. Y es que el feminismo es otro de los pilares de su discurso, de acuerdo al resto también de fuerzas socialistas en la UE.

¿Cómo es Anne Hidalgo y qué representa?

Lo más destacado de todo es que si llegase al Elíseo, Anne Hidalgo sería el primer jefe del Estado mujer en Francia y también el primero nacido en el extranjero. Como Jaques Chirac, habría pasado primero por la alcaldía de París para después dar el salto a la presidencia. Además, sus planteamientos están ligados a la socialdemocracia tradicional, con un programa bastante pragmático y europeísta. Quizás por eso está tan alejada de la Francia Insumisa de Melenchon. Su rival, de hecho, es Emmanuel Macron precisamente por la idea de abarcar todo el voto posible.

Sabe que su éxito en las presidenciales pasa por ganarse a las clases medias, pero también a los trabajadores y a quienes impulsaron las protestas de los chalecos amarillos de hace años. “Quiero empezar por poner fin al desprecio, a la arrogancia, a la condescendencia de quienes conocen tan mal nuestras vidas, pero deciden lejos de nosotros, sobre todo, todo el tiempo y sin nosotros”, apuntó una Hidalgo que, en cambio, no renuncia a liderar una ‘revolución ecológica’ como la que ya está planteando en la capital francesa.

Hidalgo salta a la palestra nacional para dar peso a lo local frente la imagen de superioridad que pueden trasmitir otros candidatos. Su idea es recorrer la calle, atendiendo a las demandas ciudadanas del día a día. Al fin y al cabo, quiere ser una presidenta de la República con alma de alcaldesa y busca representar la imagen de una Francia que no se olvida de sus raíces. Tiene apoyos, pero el camino no será fácil. No parte como favorita y aunque queda más de un año para las elecciones, parte con bastante desventaja respecto a sus principales rivales.