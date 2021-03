Ansaloni intentó ingresar a la OSPRERA, no lo dejaron y acusó de “usurpador” a Voytenco

El gremio de los trabajadores rurales atraviesa días de alta tensión con denuncias cruzadas y movilizaciones frente a la sede central de la UATRE y la obra social OSPRERA.

Las protestas son impulsadas por el diputado nacional Pablo Ansaloni, quien fuera expulsado del sindicato y la obra social y denunciado por la conducción a cargo de José Voytenco por asociación ilícita y estafa.

En los últimos días, Ansaloni gestó manifestaciones en Reconquista al 600 en Capital Federal con la intención de ingresar a las instalaciones de la UATRE y recuperar su puesto de vicepresidente en la OSPRERA. La respuesta del oficialismo fue vallar la entrada al edificio y colocar un cordón policial.

El sector que lidera el legislador aseguró que el secretario general Voytenco pretende ejercer el cargo “como una dictadura cerrando todas las instituciones del gremio, impidiendo la participación y la vida democrática interna”.

“Hoy la situación no resiste más, no puede ni debe seguir así y no lo permitiremos”, aseguró en un comunicado el propio Ansaloni, quien denunció que en la sede de la obra social y del gremio “hay encerradas trece personas armadas ajenas al mismo y colocadas por Voytenco quien ni siquiera se ha atrevido a dar la cara”.

En la misiva, que también lleva las firmas de Carlos Caballero, Walter Cáceres y Marcelo Acevedo también apuntados por el oficialismo, señalaron que “Voytenco armó cobardemente contratando –siempre con dineros de nuestra Obra Social- primero a una barra brava y ahora también a un grupo de choque de unas 300 personas de otro sindicato”.

Además, sin titubear, redoblaron la apuesta: “No nos moverán de nuestro gremio. Nos encontramos exigiendo pacíficamente –no conocemos otra forma- que los usurpadores nos devuelvan nuestra Obra Social, la de todos los trabajadores”.

En tanto, el secretariado nacional de UATRE al mando de Voytenco se refirió a los manifestantes como “un minúsculo grupo de patoteros y provocadores” que se instalaron en las inmediaciones del gremio “con el único propósito de generar hechos de violencia para perjudicar a nuestra institución”.

El sindicato afirmó que “ningún intento de intervención o de incursión ilegal en OSPRERA va a tener éxito porque esta conducción tiene la férrea voluntad de defender los intereses de la UATRE hasta las últimas consecuencias”.