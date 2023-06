Ante el fin de una etapa en la Iglesia porteña

“Gracias. Muchas gracias y me quedo con ustedes en Buenos Aires. Voy a vivir en alguna parroquia y seguir trabajando. Muchas gracias”. Con esas pocas palabras el cardenal Mario Poli se despidió de la comunidad arquidiocesana tras diez años de misión pastoral en esta jurisdicción eclesiástica primada.

Fue este sábado al presidir la misa y procesión del Corpus Christi en el atrio de la catedral metropolitana, ocasión en la que destacó que esta fiesta pública y profundamente religiosa “pertenece a la cultura porteña”. A la vez que animó a los fieles a renovar la convicción de ser “la Iglesia de la Eucaristía, misionera y solidaria, como nos enseñó el Sínodo”.

El cardenal Poli esperó en el cruce de Bernardo de Irigoyen y Avenida de Mayo a los jóvenes que habían salido al mediodía de Plaza Miserere en el marco de la Marcha del Corpus por la Ciudad, y les dirigió un mensaje.

“Corpus -dijo- es un encuentro. El encuentro de Jesús con su pueblo. Un encuentro feliz y que tiene muchas raíces; hace 400 años que lo venimos haciendo en la Ciudad Buenos Aires. Es feliz porque encontrarse con Jesús, vivo, siempre nos da alegría”.

Tras la celebración eucarística, el cardenal Poli encabezó la procesión alrededor de la Plaza de Mayo con la custodia del Santísimo Sacramento delante, bendijo a los fieles y renovó la consagración de la arquidiócesis de la ciudad a Nuestra Señora de Luján.

Un laico, una consagrada, un sacerdote y uno de sus obispos auxiliares, Enrique Eguía Seguí, lo despidieron con palabras de agradecimiento por su servicio pastoral. Monseñor Eguía Seguí -el último en tomar la palabra- le dijo que le iban a obsequiar una imagen del Buen Pastor porque representaba sus diez años de ministerio en la arquidiócesis. También le entregaron las conclusiones del Sínodo.

Al cardenal Poli le tocó suceder al cardenal Bergoglio en la sede que este ocupó durante muchos años. Sin duda, la relación entre ambos no fue del todo fluida. No es que el Papa no lo conociera o no se tuvieran afecto. Mario no fue distinto a como fue siempre: un hombre bueno, algo despistado y un poco terco en sus decisiones.

Pasó muchos años dedicado a la enseñanza de Historia de la Iglesia, no le gustaba la exposición mediática e intentó cultivar un bajo perfil, algo bastante difícil siendo arzobispo de Buenos Aires.

Además, convocó al primer Sínodo de la historia de Buenos Aires. Esperamos que el nuevo arzobispo retome este trabajo que implicó mucho tiempo de las comunidades, sacerdotes y laicos de la Ciudad.

“Expreso un último deseo. Pongan en su oración, muy especialmente, a quien ha designado el Papa Francisco: a Jorge Ignacio (García Cuerva), para que disponga su corazón de pastor”, pidió el cardenal Poli al final. E invitó “a todos a estar presentes el 15 de julio cuando le entregue la sede”.

Hay expectativa sobre el nuevo arzobispo entre el clero y los fieles porteños. En Rio Gallegos trabajó mucho para movilizar la diócesis; es un enemigo del “siempre se hizo así”. Viene teniendo numerosas reuniones y de algún modo va preparando su llegada, poniéndose al tanto de cómo funciona la Iglesia en Buenos Aires.

