Ante el riesgo de paralización total de los puertos, el gobierno elaboró un protocolo marítimo y fluvial de emergencia

Buenos Aires también rechazó en las últimas horas el desembarco de extranjeros y actualmente se encuentra en las afueras del puerto metropolitano el crucero “Scenic Eclipse” con centenares de turistas australianos que embarcaron en Ushuaia para un recorrido por la Antártida. Al regreso, en la ciudad fueguina se les negó el descenso, e idéntico criterio han sostenido las autoridades sanitarias de Buenos Aires. “Esta situación tiene un condimento particular; si bien los turistas son extranjeros, en teoría la nave hizo un viaje de cabotaje, ya que Argentina declama soberanía plena sobre la porción de continente antártico que ocupa. De hecho, zaparon de un puerto ubicado en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas Malvinas y no se comprende bien por qué no se les permite volver a su país de origen ya que tenemos todo previsto para su traslado por vía aérea”, señala uno de los operadores del buque.