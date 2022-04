Ante las agresiones a la libertad sindical en Belarús, la CSA y la CSI manifestaron su solidaridad

A través de un comunicado la Confederación Sindicales de la Américas y la Confederación Sindical Internacional condenaron los ataques hacia organizaciones sindicales y dirigentes, y expresaron su solidaridad con el movimiento sindical de Belarús.

“La represión y criminalización del movimiento sindical que está llevando a cabo el gobierno de Belarús constituye una violación gravísima del Convenio 87 de la OIT sobre libertad de asociación y derecho de organización, que ha sido ratificado por Belarús, y que se suma a todas las denuncias ante la comisión de normas de la OIT, la cual sea pronunciado reiteradamente sobre el incumplimiento del convenio desde 2004”, sostuvo el documento firmado por las autoridades de la organización.

#Belarus: Biggest attack on a trade union in Europe this century.

📢We demand the immediate release of all the activists and stop the prosecution of independent trade unions in Belarus. Join our call, sign the petition 👇👇 @labourstart https://t.co/9FpaDnlriM

— ITUC (@ituc) April 25, 2022