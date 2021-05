Ante los desafíos previsionales actuales, Moroni instó a “resolver los problemas del mercado laboral”

El ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, manifestó ayer que para solucionar los desafíos que plantea el sistema previsional, es necesario “resolver los problemas del mercado laboral”.

De este modo lo expresó el funcionario en su disertación en el Reporte de Economía y Desarrollo (RED) 2020 de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) desarrollado durante la jornada de este miércoles, en un informe titulado “Los sistemas de pensiones y salud en América Latina: los desafíos del envejecimiento, el cambio tecnológico y la informalidad”.

“Si pensamos en una solución endogámica de los sistemas previsionales, no vamos a ningún lado; el problema a resolver es el de los mercados laborales”, precisó Moroni, al tiempo que agregó: “La seguridad social, los impuestos y las regulaciones de los contratos de trabajo son fundamentales para lograr una adecuada distribución del ingreso”.

En otro tramo de su exposición, el funcionario nacional advirtió que el problema central de la seguridad social son las altas tasas de desocupación que existen en la actualidad, sumado a los grandes mercados informales. Es por eso que destacó la necesidad de un mercado laboral más inclusivo con regulaciones adecuadas.

No obstante, Moroni añadió que las regulaciones no son las únicas barreras para el acceso laboral. “Eso no quiere decir que no haya que rediscutir algunas regulaciones que fueron establecidas sobre la base de un modelo productivo de los años ‘60 y ‘70 del siglo pasado, e instrumentar herramientas de protección distintas a las que estamos acostumbrados”, definió.