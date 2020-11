Fernanda Raverta:«Antes de diciembre vamos a aprobar la nueva fórmula de jubilaciones».

Este semana el Senado de la Nación aprobó por unanimidad el proyecto dispone que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), por intermedio del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS), cuyo objetivo primordial es el priorizar aquellas inversiones que tengan impacto directo en la economía real, promoviendo la sostenibilidad del sistema previsional y de la economía argentina en general.

En el recinto estuvo presente la directora Ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta, quien en dialogo exclusivo con NCN (Noticias Congreso Nacional) sostuvo estar “muy conforme” puesto que “se votó una Ley muy importante” tanto para los “argentinos en general y los jubilados en particular”.

“Se trata de la defensa de los Fondos de Garantías, que buscará resolver muchos de los problemas que quedaron del Gobierno anterior” y por eso consideró la del viernes pasado como “una jornada más que importante”.

La cartera que dirige Raverta fue uno de los epicentros de las noticias en la semana, tras el anuncio en conjunto con el Presidente de la Nación ras el anuncio sobre la ampliación de la AUH (Asignación Universal por Hijo), que alcanzará a un millón más de chicos.

En este aspecto la iniciativa presenta un cambio de paradigma en la forma de trabajo, dado que a diferencia de otras oportunidades, fue el Gobierno esta vez quien salió en busca de los beneficiados: “lamentablemente vivimos tiempos en donde el Estado fue indiferente frente a ciudadanos y ciudadanas argentinos que no accedían a Derechos que le correspondían, como el caso de casi un millón de nenas y nenas que tienen Derecho a tener su Asignación Universal y no lo tenían” explica.



“Lo que hicimos en esta forma de concebir la responsabilidad del Estado, es ir a buscarlos y buscarlas. Saber quiénes son. Ya tenemos localizados 723 mil” describe y explica que según lo evaluado entienden que no tiene su Asignación “por distintas las situaciones” como “falta de documentación, porque los padres no pagaban el monotributo por la pandemia habían perdido el salario familiar o que no presentaron a tiempo la documentación requerida para constatar su condicionalidad” por lo que se “construyo un canal de contacto con esta familia para reincorporarlos para que puedan tener este Derecho que es absolutamente propio y nunca debieron dejar de tener”.



Consultada sobre la posibilidad de que el Estado continúe con el Programa de Ingreso Familiar de Emergencia, explicó que “Se está evaluando qué hacer con el IFE de acuerdo a la recuperación de la actividad económica».

Adelanto también que «estamos evaluando si el IFE4 va a continuar igual o con otro sistema de asistencia a las familias que peor la están pasando en este momento».

Sobre el final de la charla, Raverta, dio precisiones sobre la fórmula jubilatoria, la cual consideró “tiene que incluir la posibilidad de actualizarla de manera justa y que el sistema sea sustentable».

En este sentido adelantó que «antes de diciembre tenemos que tratar y aprobar la nueva fórmula de jubilaciones».

La titular de Anses manifestó que actualmente en el Congreso existe «una comisión bicameral que esta escuchando escucha a especialistas y se discute una nueva fórmula. Mientras tanto vamos trabajando una fórmula de movilidad que vamos a consensuar con el resto de ministerios para presentar desde el Ejecutivo» la misma estará contemplada en dos premisas fundamentales «por un lado generar sustentabilidad al Sistema Previsional Argentino y por otro lado, mejorar la calidad de vida de jubilados y jubiladas haciendo que sus haberes sean dignos».



«Con los decretos del Presidente hemos logrado que el 80% de los jubilados le ganen a la inflación y la idea es seguir por ese camino» y que «el aumento de las jubilaciones va acompañado de otras medidas como los medicamentos gratis» sentenció Raverta.

