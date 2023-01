Antes de la reunión de la OTAN, el jefe de la UE se encuentra con Volodimir Zelenski

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, informó este jueves que se está trasladando a Kiev para conversar con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, medidas concretas para reforzar la seguridad tras el pedido del líder ucraniano para que se acelere el envío de armas.

Se debatirán «medidas concretas (…) para garantizar que (Ucrania) sea más fuerte y más poderosa», declaró Michel en un mensaje de vídeo difundido en Twitter.

On my way to #Kyiv.

Ukrainians are fighting for their land, for the future of their children.

But they are also fighting for our common European values of peace and prosperity.

They need and deserve our support. pic.twitter.com/ewLY4E9udX

— Charles Michel (@CharlesMichel) January 19, 2023