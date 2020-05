Anticipa OPS una aceleración del COVID-19 en Latinoamérica

nuevo coronavirus seguirá acelerándose en Latinoamérica en las próximas semanas e instó a los países de la región a no apresurarse en levantar las medidas de distanciamiento social.

Carissa Etienne, directora del organismo, explicó en videoconferencia que hay muchas áreas de la región donde la cantidad de casos se está duplicando en pocos días. Citó como ejemplos a Estados Unidos, Canadá, Brasil, Ecuador, Chile y México.

“Este es un indicador preocupante que nos dice que la transmisión es aún muy alta en esos países”, indicó. “Deberían implementar todas las medidas de salud pública disponibles” que incluyen exámenes, seguimiento de los contactos de los enfermos y aislamiento de casos positivos.

La advertencia se produce en momentos en que algunos países han comenzado a flexibilizar sus medidas de prevención.

México comenzó a aplicar medidas de distanciamiento social el 23 de marzo y en la mayor parte del país estarán vigentes por lo menos hasta el 31 de mayo. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo recientemente que espera que el 17 de mayo se reanuden las clases y otras actividades no esenciales en municipios con pocos o sin casos de coronavirus.

Hasta el lunes por la noche México había reportado 24.905 casos y 2.271 defunciones. Se estima que el pico se alcanzará esta semana y que a partir de la próxima la demanda de atención hospitalaria irá en aumento.

En Colombia, el presidente Iván Duque anunció la prolongación de la cuarentena obligatoria hasta el 25 de mayo. Aclaró que mientras tanto se reactivará paulatinamente la venta de automóviles, muebles al por mayor y los servicios de lavandería, librerías y papelerías.

En paralelo se autorizó que los menores de entre 6 a 17 años que están en sus casas puedan salir a las calles acompañados de un adulto tres veces a la semana por media hora.

Las actividades escolares y de transporte aéreo siguen suspendidas.

En Venezuela, el registro de contagiados se elevó a 357 tras la confirmación de seis nuevos casos, cuatro de ellos relacionados con el brote que surgió en una academia de béisbol de la Isla de Margarita del estado insular de Nueva Esparta, dijo la vicepresidenta Delcy Rodríguez en una declaración televisada. De ellos hay 164 recuperados y 10 fallecidos.

Nueva Esparta es la región más afectada por el nuevo coronavirus con 116 casos, de los cuales 97 están vinculados con la Academia de béisbol. Varias personas, entre ellos el director de la escuela de béisbol, están detenidas por ignorar la cuarentena vigente desde el 16 de marzo.

En Bolivia, dos ministros del gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez entraron en aislamiento después de que familiares cercanos dieron positivo al nuevo coronavirus. Se trata de los ministros de Defensa y Medio Ambiente, Luis Fernando López y María Elba Pinckert.

“Mi esposa Katya ha dado positivo por el coronavirus, nuestra familia a está en cuarentena como corresponde. Seguramente traje el virus a mi hogar por circunstancias de mi trabajo”, expresó López. Áñez se solidarizó con la autoridad mediante su cuenta de Twitter.

Mientras, en la región oriental de Santa Cruz, el Secretario de Salud de la Gobernación, Óscar Urenda, también entrará en cuarentena debido a que un integrante de su equipo se contagió. Urenda informó que sólo en Santa Cruz, región con más casos a nivel nacional, dieron positivo 104 personas y dos fallecieron el martes.

Chile registró cinco muertos en la última jornada, la menor cantidad en tres semanas, elevando el total a 275 fallecidos y 22.016 contagiados.

Sin embargo, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, atribuyó el incremento de infectados, unos 1.200 diarios, al aumento de los exámenes para detectar el virus -unos 8.000 por día-. Además de los sintomáticos, las autoridades buscan activamente a los asintomáticos, que contagian sin saber que están enfermos.

En Argentina, donde hay 4.625 infectados y 262 muertos, se puso en marcha un operativo en dos barrios carenciados de Buenos Aires y sus alrededores para identificar a personas infectadas luego de dos fallecimientos en zonas populosas donde las familias viven en condiciones de hacinamiento.

Los operativos tenían lugar en la Villa 31 de la capital y en otra del cercano municipio de Quilmes. La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, señaló que, una vez detectado un caso sintomático, se procederá a realizar la prueba de laboratorio para establecer si esa persona está enferma y proceder a su cuidado, evitando una mayor propagación.

Más del 60% de los infectados en Argentina se concentran en la capital y la provincia de Buenos Aires, donde están las localidades más populosas. En los barrios más pobres de la ciudad se han registrado 243 casos y seis muertos, mientras en toda la jurisdicción los fallecidos ascienden a un centenar, según las autoridades.

En El Salvador, unidades combinadas de la policías y soldados intensificaron los controles vehiculares en todo el país, con énfasis en las entradas y salidas de la capital, para tratar de concientizar a la población que debe permanecer en casa cumpliendo con la cuarentena.

Desde el Caribe, Cuba reportó por segundo día consecutivo un descenso de los casos confirmados, pero las autoridades llamaron a la población a no bajar la guardia. En la isla hay restricción de movimiento pero no obligatoriedad, salvo en algunos lugares.

Los acumulados desde el comienzo de la enfermedad suman 1.616 contagiados más 69 muertos –no hubo fallecidos en la última jornada–; pero se recuperaron 954 y dos personas de origen extranjero fueron evacuados; por lo tanto hay solo 660 “casos activos”.

Paralelamente, el gobierno reconoció durante una reunión de Consejo de Ministros que la pandemia dará un duró golpe a la economía.

“Una economía con cero turismo y arreciamiento del bloqueo no puede seguir trabajando normalmente y que no pase nada”, dijo el viceprimer ministro y titular de finanzas de la isla, Alejandro Gil, en relación a las sanciones estadounidense a la isla que se intensificaron en los últimos meses y el actual cierre completo de fronteras de la nación caribeña a extranjeros. Ni Gil, ni los medios de prensa locales que dieron cuenta de la reunión indicaron cifras, pero un informe reciente de la Comisión Económica de América Latina (CEPAL) dijeron que Cuba podría decrecer en un 3,7% y analistas independientes consultados por AP lo estimaron en un menos 5%.

El país centroamericano reporta 587 casos firmados, 13 fallecidos y 203 recuperados.

En América Latina se han registrado casi 232.000 contagiados y casi 13.000 muertos, con Brasil a la cabeza de las infecciones y decesos.

El coronavirus ha infectado a más de 3,6 millones de personas y causado la muerte a más de 256.000 en todo el mundo, según el Centro de Ciencias e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins, que basa sus datos en los informes de los gobiernos y las autoridades de salud de cada país.