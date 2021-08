Antonio Caló instó a que se sancione la ley que limite las reelecciones en los sindicatos

Este martes, el secretario general de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica), Antonio Caló, ratificó su postura para que salga la ley que establezca límites a los mandatos sindicales e instó a que «haya gente para buscar la alternancia» al frente de los gremios.

En este sentido, expresó que “ojalá que haya gente para sustituirnos. Ojalá se haga la ley que diga que tenemos que estar cuatro o dos años y buscaremos la alternancia”.

Asimismo, el dirigente de la CGT fue contundente frente a su postura frente a la reelección sindical: “Pongámosla, yo no tengo problema. A mí me piden que me siga quedando, porque no es fácil ser dirigente sindical».

El líder de metalúrgicos se refirió a las elecciones para renovar el Consejo Directivo de la central obrera, previstas para el 11 de noviembre: «El Presidente de la Nación siempre nos pide unidad. Voy a bregar para que estén todos los sectores».

Tras ser consultado sobre la paridad de género, aseguró que “va haber un secretario general del gremio que le toca y de ese mismo gremio tiene que venir una mujer de suplente, que va a participar de las reuniones”.

Al ser consultado sobre quién podría ser el sucesor de Héctor Daer y Carlos Acuña al frente de la CGT, manifestó: «Vamos a poner el candidato cuando sea el momento. Todos estamos en condiciones».