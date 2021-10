Antonio Caló: “Los trabajadores mostraron su apoyo a la CGT y al gobierno de Alberto Fernández”

El secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica, Antonio Caló, brindó una entrevista este martes, hablando sobre la marcha de ayer convocada por la CGT y dijo: “Vivimos la movilización con felicidad”

En este sentido, el referente se refirió a la movilización y expresó además: “Los trabajadores mostraron que quieren apoyar a los dirigentes gremiales, a la CGT y al gobierno de Alberto Fernández”.

Asimismo, redobló la apuesta sobre la significancia de tan masiva convocatoria y apuntó contra la oposición más fuerte actualmente: “Juntos por el Cambio no piensa en los trabajadores. Ellos representan a los grandes capitales”.

Por otra parte, habló sobre el proyecto que plantea una reforma laboral: “Le preguntaría a los que presentaron estos proyectos de flexibilización laboral ¿cuándo trabajaron, cuándo estuvieron detrás de una máquina, cuándo te levantaste a las 4 de la mañana o te escondiste detrás de una máquina para comer un sándwich?”.

En esa línea, sostuvo que no todos deben opinar sobre las leyes que rigen a los trabajadores, y apuntó contra un sector de “privilegiados” y aseguró: “No me gusta que los tecnócratas opinen sobre el trabajo”.

Además al ser consultado por el acuerdo con el FMI, el referente sindical aseguró que “tenemos plena confianza en Martín Guzmán, es un economista joven, yo lo respeto y las veces que hablé con él me demostró que sabe lo que tiene que hacer”, ratificó que la deuda la contrajo el gobierno opositor y que son los que “ahora hablan y critican a este gobierno”.

Por último, al igual que el resto de los dirigentes, Caló confirmó que desde la CGT apuestan a la unidad del Frente de Todos: “Nos dimos cuenta que cuando desde la CGT y el peronismo estuvimos separados, perdimos la elección”, y concluyó diciendo que “el peronismo es como la religión, que hay diferentes matices pero todos terminan rezando el padre nuestro, en nuestro caso todos cantamos la marcha”.