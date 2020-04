Apenas el 8% de los comercios están operando con normalidad

Un informe de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) alertó sobre la preocupante situación de la actividad. El panorama pone en riesgo el pago de salarios y los empleos.

Según informó la entidad, apenas el 8% de los comercios está operativo y más del 36% estima que no podrá abonar los salarios de abril.

De continuar las restricciones actuales, el 56,9% aseguró que sufrirá “importantes pérdidas”, y un 13,4% advirtió que deberá cerrar sus puertas.

Según el relevamiento -que abarcó a empresas de todo el país- el 52,9% de las compañías mercantiles están sin trabajar desde el 20 de marzo, mientras que un 39,1% se encuentran “parcialmente operativas”.

La encuesta fue realizada entre los días 14 y 20 de abril por la CAC y contó con datos aportados por empresas de diversos tamaños, partiendo de organizaciones de hasta 9 empleados (65,9%), entre 10 y 49 empleados (24,6%), entre 50 y 200 empleados (6,5%) y empresas con más de 200 empleados (2,9%),

Si bien el 57,2% de las firmas consultadas aseguró que pudo abonar la totalidad del salario de marzo, sólo el 24,6% estimó que podrán pagar el de abril; un 39,1% anticipó que los abonará “de manera parcial”.

Con relación al pago de servicios (luz, gas, agua) el 25,4% adujo que no los ha podido pagar, pero con los impuestos la morosidad es más alta: 42,4%.

Además, apenas el 21,4% afirmó que pudo acceder a la línea de créditos bancaria con tasas del 24%: entre los que no pudieron, los argumentos fueron que algunos bancos cobra un interés superior, que la empresa no alcanza la calificación crediticia o garantía o que directamente, no se pudo comunicar con su entidad financiera.

La encuesta de la CAC arrojó además que el 47,1% de las empresa del sector aplica la metodología de teletrabajo, y sólo un tercio realiza ventas por internet.

