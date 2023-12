Apoyos de FMI, del Banco Mundial y del BID a la nueva gestión económica de Milei

El presidente electo Javier Milei, que asumirá el próximo 10 de diciembre, cerró una semana de encuentros y negociaciones que incluyeron una gira por Washington para reunirse con los más altos funcionaros para la región del gobierno de Joe Biden y de los organismos internacionales, donde cosechó apoyos para el nuevo plan que comenzó a cobrar forma públicamente.

La subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, calificó de manera positiva al encuentro que mantuvo con el equipo económico que acompañó al presidente electo hacia esa ciudad, el pasado miércoles.

«Positivo encuentro con Nicolás Posse y Luis Caputo, asesores económicos del presidente electo @JMilei», sostuvo Gopinath a través de su cuenta en la red social X al referirse a la reunión que mantuvieron y de la que también participaron Rodrigo Valdés, director del Departamento del Hemisferio Occidental; Luis Cubeddu, subdirector; Ashvin Ahuja, jefe de misión, y Ben Kelmason, representante residente senior del organismo.

«Discutimos los complejos desafíos que enfrenta Argentina y los planes para fortalecer urgentemente la estabilidad», dijo Gopinath a la posibilidad de reformular el programa que el país mantiene con el organismo.

Al mismo tiempo, remarcó que «nuestros equipos seguirán estrechamente comprometidos en el próximo período» de una nueva gestión a partir del 10 de diciembre.

