Aprobaron dos proyectos para defender el aborto tras el fallo de la Corte Suprema

La mayoría demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos impuso este viernes dos proyectos de ley que buscan restaurar el derecho al aborto, en respuesta a la decisión del 24 de junio último de la Corte Suprema de Justicia que revocó el fallo Roe contra Wade, que protegía desde 1973 la interrupción del embarazo en los primeros tres meses de gestación.

La primera de estas iniciativas, denominada Ley de Protección de la Salud de la Mujer, busca establecer el derecho legal para que las mujeres que quieran interrumpir su embarazo puedan recibir atención médica y servicios de aborto.

La Cámara dio el visto bueno a este texto con 219 votos a favor y 210 en contra -ningún republicano votó a favor-, y ahora le toca al Senado completar la sanción.

La segunda propuesta legislativa es la llamada Ley de Garantía de Acceso al Aborto, que apunta a contrarrestar los esfuerzos de algunos gobiernos estatales para prohibir desplazarse a otros puntos de Estados Unidos donde el aborto sea legal.

«Wait, it would not be an abortion if a 10 year old with her parents made the decision not to have a baby that was a result of a rape?»

@RepSwalwell calls out today’s Republican witness for using disinformation to obscure the meaning of having an abortion. pic.twitter.com/oEtxJ2fNhQ

— House Judiciary Dems (@HouseJudiciary) July 14, 2022